خبر في الجول - فيتوريا يطلب عقد جلسة مع مدرب منتخب الشباب عقب كأس العرب

الخميس، 21 يوليه 2022 - 11:16

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

طلب روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عقد جلسة مع محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب عقب عودته من السعودية بعد نهاية كأس العرب تحت 20 عاما.

وقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء ومن المقرر أن يبدأ المدرب البرتغالي عمله مع بداية شهر أغسطس المقبل.

ويحضر فيتوريا لقاء اليوم بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقرر إقامته في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

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وعلم FilGoal.com أن فيتوريا طلب عقد اجتماع مع محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب عقب ختام منافسات كأس العرب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

ويسعى فيتوريا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بلاعبي منتخب الشباب سواء المحليين أو المجموعة المحترفة التي انضمت مؤخرا لمعسكر الفريق.

ويرغب فيتوريا في التنسيق مع مدربي المنتخبات من أجل معرفة كل شيء عن اللاعبين الشباب.

كأس العرب للشباب:

تنطلق كأس العرب للشباب اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في المملكة العربية السعودية، وتُختتم يوم 6 أغسطس المقبل.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

وتحمل السعودية اللقب بعد الفوز على الجزائر في نهائي نسخة 2021 التي أقيمت على أرض مصر.

وجاءت مجموعات نسخة 2022 كالآتي:

المجموعة الأولى: السعودية – موريتانيا – العراق

المجموعة الثانية: الإمارات – الأردن – اليمن

المجموعة الثالثة: الجزائر – لبنان – ليبيا

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين - جيبوتي

المجموعة السادسة: المغرب – السودان – فلسطين

مواعيد مباريات منتخب مصر:

مصر x عمان (21 يوليو – الساعة 8 م)

الصومال x مصر (27 يوليو – الساعة 8 م)

ويقود منتخب مصر للشباب محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق.

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