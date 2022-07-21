بعد حل أزمة إيران.. ماركا: تشافي يقود برشلونة أمام ريال مدريد

أنهى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الأزمة التي حرمته من السفر مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة خلال الفترة التحضيرية.

وكان تشافي قد تغيب عن أولى مباريات الفريق أمام إنتر ميامي والتي انتصر فيها بسداسية دون رد.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تشافي سيسافر اليوم إلى الولايات المتحدة بعد حصل على إذن خاص لدخول الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيارة إيران 3 مرات خلال فترة لعبه بنادي السد القطري.

وسيكون المدرب الإسباني جاهزا لقيادة الفريق في الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد المقبل في ثاني مباريات الفترة التحضرية في الولايات المتحدة.

وشهدت القائمة التي أعلنها تشافي للسفر إلى أمريكا تواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الكتالوني بوجود رافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

فيما خرج منها مارتن برايثوايت وأوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي وريكي بويج وحارس المرمى نيتو.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي أحدث صفقات الفريق الكتالوني إلى البعثة منذ يومين بعد إتمام التعاقد.

وستكون آخر مباريات برشلونة في الولايات المتحدة أمام يوفنتوس الإيطالي قبل العودة إلى إسبانيا.

ويواجه برشلونة بوماس المكسيكي في 7 أغسطس المقبل على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" في كأس خوان جامبر كأخر مباريات فترة الإعداد.

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