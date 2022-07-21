في غياب هالاند.. دي بروين يقود مانشستر سيتي في أول ودياته للفوز على كلوب أمريكا

الخميس، 21 يوليه 2022 - 10:11

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

قاد كيفن دي بروين فريق مانشستر سيتي للفوز على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد في أولى تجارب بطل الدوري الإنجليزي الودية.

ويلعب مانشستر سيتي مباراتين وديتين ضمن الجولة التحضيرية التي يخوضها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل في الدقيقة 30 قبل أن يعادل مارتن النتيجة لكلوب أمريكا في الدقيقة 43.

أخبار متعلقة
ذا صن: مانشستر سيتي يرغب في تخفيض رسوم انتقال كوكوريا.. وسوسا بديل محتمل للتفوق على حارس أرسنال.. ستيفن يغادر مانشستر سيتي للدرجة الثانية الرحلة مستمرة حتى 2025.. محرز يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي الثانية بين الناديين.. سكاي: أرسنال حسم صفقة زينشينكو من مانشستر سيتي

ونجح دي بروين في التسجيل مجددا في الدقيقة 46 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول.

وشهد اللقاء غياب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد رغم تواجده على دكة البدلاء.

بينما شارك جوليان ألفاريز مهاجم الفريق الجديد أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71.

وكان تشيلسي قد فاز في افتتاح جولته التحضيرية على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب مانشستر سيتي ثاني مبارياته الودية أمام بايرن ميونيخ في الواحدة من فجر الأحد المقبل.

وكشف هالاند عبر حسابه الرسمي عن ظهوره الأول بقميص مانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ.

ويفتتح مانشستر سيتي الموسم الجديد بمواجهة ليفربول يوم السبت 30 من شهر يوليو المقبل في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".

بينما يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم 7 من شهر أغسطس بمواجهة وست هام.

طالع أيضا

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر

مانشستر سيتي كيفن دي بروين
نرشح لكم
بعد حل أزمة إيران.. ماركا: تشافي يقود برشلونة أمام ريال مدريد بايرن ميونيخ يفوز بالستة وديا.. وماني ودي ليخت يسجلان في الظهور الأول أرسنال يهزم أورلاندو سيتي بثلاثية وديا بمشاركة النني تشيلسي يخسر أمام تشارلوت وديا بركلات الترجيح في ظهور ستيرلنج الأول أوليفر كان: لا تخدعني انتقالات برشلونة.. ودي ليخت سيلعب دورا هاما في بايرن ميونيخ أمم أوروبا للسيدات - إنجلترا تعبر إسبانيا وتتأهل إلى نصف النهائي مؤتمر دي ليخت: لم يكن من الصعب إقناعي للانضمام إلى بايرن ميونيخ تقرير: أرسنال يخطط لصفقة برازيلية جديدة
أخر الأخبار
خبر في الجول - فيتوريا يطلب عقد جلسة مع مدرب منتخب الشباب عقب كأس العرب 6 دقيقة | منتخب مصر
بعد حل أزمة إيران.. ماركا: تشافي يقود برشلونة أمام ريال مدريد 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مصطفى محمد يخضع لآخر مراحل الفحص الطبي في نانت.. وإتمام إجراءات التعاقد 16 دقيقة | ميركاتو
موعد مباريات الخميس 21 يوليو 2022.. قمة كأس مصر ولقاء في الدوري وحفل الأفضل بإفريقيا 40 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ يفوز بالستة وديا.. وماني ودي ليخت يسجلان في الظهور الأول 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب هالاند.. دي بروين يقود مانشستر سيتي في أول ودياته للفوز على كلوب أمريكا ساعة | الكرة الأوروبية
أرسنال يهزم أورلاندو سيتي بثلاثية وديا بمشاركة النني ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يخسر أمام تشارلوت وديا بركلات الترجيح في ظهور ستيرلنج الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف