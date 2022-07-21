في غياب هالاند.. دي بروين يقود مانشستر سيتي في أول ودياته للفوز على كلوب أمريكا

قاد كيفن دي بروين فريق مانشستر سيتي للفوز على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد في أولى تجارب بطل الدوري الإنجليزي الودية.

ويلعب مانشستر سيتي مباراتين وديتين ضمن الجولة التحضيرية التي يخوضها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل في الدقيقة 30 قبل أن يعادل مارتن النتيجة لكلوب أمريكا في الدقيقة 43.

ونجح دي بروين في التسجيل مجددا في الدقيقة 46 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول.

DE BRUYNE THROUGH THE KEEPER'S LEGS 😱 pic.twitter.com/o954wCltbh — ESPN FC (@ESPNFC) July 21, 2022

وشهد اللقاء غياب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد رغم تواجده على دكة البدلاء.

بينما شارك جوليان ألفاريز مهاجم الفريق الجديد أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71.

وكان تشيلسي قد فاز في افتتاح جولته التحضيرية على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب مانشستر سيتي ثاني مبارياته الودية أمام بايرن ميونيخ في الواحدة من فجر الأحد المقبل.

وكشف هالاند عبر حسابه الرسمي عن ظهوره الأول بقميص مانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ.

ويفتتح مانشستر سيتي الموسم الجديد بمواجهة ليفربول يوم السبت 30 من شهر يوليو المقبل في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".

بينما يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم 7 من شهر أغسطس بمواجهة وست هام.

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