تشيلسي يخسر أمام تشارلوت وديا بركلات الترجيح في ظهور ستيرلنج الأول

خسر تشيلسي أمام تشارلوت الأمريكي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما في ثاني تجارب البلوز الودية.

وشارك رحيم سترلينج للمرة الأولى مع فريق تشيلسي عندما دفع به توماس توخيل مع بداية الشوط الثاني بدلا من كريستيان بوليسيتش.

وسجل بوليسيتش هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وعادل تشارلوت النتيجة في الوقت القاتل بالدقيقة 92 من ركلة جزاء عن طريق دانييل ريوس.

وفاز تشارلوت بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، إذ نجح الفريق الأمريكي في تسجيل كل ركلاته.

بينما سجل تشيلسي ثلاث ركلات فقط عن طريق كاي هافرتز وتشيلويل ورحيم ستيرلنج بينما أهدر كونور جالاجر الركلة الثالثة.

Chelsea lose on penalties to Charlotte FC This kick from Conor Gallagher 🥴 (via @TNTSportsBR)pic.twitter.com/shcUlHqr01 — B/R Football (@brfootball) July 21, 2022

وتعتبر تلك ثاني تجارب تشيلسي الودية ضمن أربع مباريات ودية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام أرسنال وديا في أمريكا فجر الأحد.

وكان تشيلسي قد فاز في افتتاح جولته التحضيرية على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويختتم تشيلسي وديانه بمواجهة أودينيزي مساء يوم 29 من شهر يوليو الجاري.

ويفتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 6 من شهر أغسطس المقبل بمواجهة إيفرتون.

ودعم تشيلسي صفوفه بالثنائي كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلنج.

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