حازم إمام لـ في الجول: مدير المنتخب؟ نريد صنع كادر جديد.. وليس شرطا أن يكون لاعب كرة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 23:59

كتب : بسام أبو بكر

حازم إمام

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن منصب مدير منتخب مصر مستحدث ولا يوجد لديه مرجعا كبيرا لأن من تولى ذلك الدور هم ثلاثة أشخاص فقط.

وتحدث حازم إمام لـFilGoal.com قائلا: "فكرة مدير المنتخب هي مستحدثة فلا يوجد شخص لديه الخبرات ليتولى المنصب كان أول شخص هو إيهاب لهيطة ثم محمد بركات ثم وائل جمعة، كان لدينا المدير الإداري مثل سمير عدلي".

وواصل "لذا نحن نحاول ضم شخص لديه خبرات ودراسات من فيفا لديه مؤهلات وعمل كعضو مجلس إدارة ونصنع كادر جديد في ذلك المنصب وهدفنا إخراج كوادر جديدة".

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وأكمل "التعاقد مع لاعب سابق ليس لديه خبرات ذلك المنصب لكن لديه اسم كبير كلاعب كرة لكن مدير المنتخب ليس شرطا أن يكون لاعب كرة بل أن يكون إداري جيد مثل إيهاب لهيطة الذي كان مميزا في ذلك المنصب رغم أنه لم يكن لديه الخبرات في تلك الجزئية".

وتابع "ولو سألت اللاعبين سيقولون إن فترته كانت مميزة للغاية مع المنتخب لكنه كان سبق له تولي منصب عضو مجلس إدارة في نادي الجزيرة واتحاد الكرة".

وأضاف إمام "نعم لدينا العديد من المديرين الإداريين ولكن ليس مدراء للمنتخب لكن الفكرة الآن أن يعمل ذلك الرجل على المباريات الودية والرسمية والأجندة وكيف يتعامل مع ملفات اللاعبين ويجهزها للمدرب فهذه أمور جديدة نوعا ما في كرة القدم".

وشدد "والأمر لا يتعلق بمحمد غرابة ولكننا نريد إخراج كادر جديد ولديه رغبة في التعلم والاجتهاد ونعطي فرصة، لذا فلا يوجد لدينا مرجعية كبيرة في ذلك المنصب كما قلت".

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com " محمد غرابة هو أبرز المرشحين لتولي منصب مدير المنتخب".

وأضاف "اسم محمد غرابة ارتفعت أسهمه لتولي هذا المنصب في حالة استمراره".

وأكمل "كذلك هو المرشح للعمل في جهاز المنتخب في حالة تغيير مسمى المنصب للمدير الإداري بدلا من مدير المنتخب".

وشرح "محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عمل سابقا في منصب مدير المنتخب ويمتلك خبرة كبيرة، كذلك حازم إمام لديه معرفة بمهام هذا المنصب، والثنائي هو المشرف على منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "وفي حالة إلغاء منصب مدير المنتخب سيكون المسمى هو المدير الإداري ويظل غرابة المرشح الأبرز له".

وأكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم أن هناك نية لإلغاء منصب مدير المنتخب خلال مؤتمر تقديم روي فيتوريا، أو تغيير المسمى إلى المدير الإداري في ظل وجود الثنائي محمد بركات وحازم إمام المشرف على المنتخب.

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