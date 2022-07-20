حازم إمام يكشف موعد الإعلان عن جهاز فيتوريا.. وموقف شوقي والمصريين في الخارج

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مغادرة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، القاهرة عقب نهائي كأس مصر.

وأوضح حازم إمام أن الإعلان عن أسماء الجهاز الفني بالكامل سيكون عقب عودة فيتوريا.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا يشاهد مباراة نهائي الكأس غدا ثم يغادر".

وأضاف "يعود فيتوريا مع بداية تعاقده في أول أغسطس وسيتم إعلان الجهاز الفني بالكامل وقتها".

وبسؤاله عن موقف محمد شوقي من الجهاز الفني أوضح "بالتأكيد هو اسم بارز وسيكون في الصورة وهناك آخرون في الصورة للتواجد مع الجهاز الفني".

وكشف إمام "بدأ فيتوريا مشاهدة عددا من مباريات الدوري خلال الفترة السابقة".

وتابع "أرسلنا له كل المعلومات الخاصة عن قائمة منتخب مصر لفيتوريا خلال الفترة الماضية".

واختتم حازم إمام تصريحاته "فيتوريا طلب أيضا معرفة المصريين في الخارج خاصة من لم ينضم سابقا لمعرفة من سيفيد الفريق".

طالع أيضا