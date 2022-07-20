التدعيمات مستمرة.. أسوان يضم محمود عبد الحكيم في ثالث صفقاته

أعلن نادي أسوان ضم محمود عبد الحكيم جناح الداخلية في ثالث تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

وكشف نادي أسوان عن التعاقد مع محمود عبد الحكيم - 28 عاما- لمدة ثلاثة مواسم.

وحسم أسوان تأهله إلى الموسم الجديد من الدوري المصري عن مجموعة الصعيد.

وكان أسوان قد أعلن تعاقده مع ماليك إيفونا المهاجم الجابوني، ومحمد الغندور حارس المرمى.

وكان الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة أسوان قد أعلن عبر FilGoal.com عن نية النادي في ضم 15 صفقة جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ويتولى ربيع ياسين القيادة الفنية لفريق أسوان ويعاونه أحمد مصطفى بيبو الصاعد بالفريق إلى الممتاز.

وسبق لمحمود عبد الحكيم اللعب لأندية الداخلية والنصر للتعدين وبتروجت وألعاب دمنهور والزرقا.

ويشغل محمود عبد الحكيم مركز الجناح الأيسر وارتبط اسم اللاعب في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى سموحة.

وكان الداخلية قد تأهل إلى الموسم الجديد من الدوري الممتاز من مجموعة القاهرة بينما أسوان تأهل من مجموعة الصعيد.

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