مؤتمر دي ليخت: لم يكن من الصعب إقناعي للانضمام إلى بايرن ميونيخ

شدد ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونيخ الجديد أنه لم يكن من الصعب إقناعه للانضمام إلى الفريق.

وتعاقد بايرن ميونيخ مع دي ليخت قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وقال دي ليخت في مؤتمر تقديما لاعبا لـ بايرن ميونيخ: "أنا فخور كوني أصبحت جزءًا من هذا النادي، وأن تكون لدي فرصة اللعب لأحد أكبر الأندية في أوروبا. سأتدرب بكل قوة حتى أكون أفضل من أي وقت مضى"

وأضاف "لم يكن الأمر صعبا لإقناعي من أجل الانضمام للبايرن، إنه ناد عظيم بقاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن كان الأمر مثيرًا سماع خطط النادي المستقبلي".

وتابع "تم استقبالي بترحيب كبير، لقد تحدثت مع مجلس الإدارة ولدي شعور جيد حول ذلك. الجميع كان لطيفًا معي"".

وأتم "أنا فخور كوني أصبحت جزءًا من هذا النادي، وأن تكون لدي فرصة اللعب لأحد أكبر الأندية في أوروبا. سأتدرب بكل قوة حتى أكون أفضل من أي وقت مضى".

وبدأ دي ليخت (22 عاما) مع أياكس أمستردام قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في 2019، وكان المدافع الهولندي أصغر قائد لفريق أياكس.

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وبات المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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