مؤتمر دي ليخت: لم يكن من الصعب إقناعي للانضمام إلى بايرن ميونيخ

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - بايرن ميونيخ

شدد ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونيخ الجديد أنه لم يكن من الصعب إقناعه للانضمام إلى الفريق.

ماتياس دي ليخت

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتعاقد بايرن ميونيخ مع دي ليخت قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وقال دي ليخت في مؤتمر تقديما لاعبا لـ بايرن ميونيخ: "أنا فخور كوني أصبحت جزءًا من هذا النادي، وأن تكون لدي فرصة اللعب لأحد أكبر الأندية في أوروبا. سأتدرب بكل قوة حتى أكون أفضل من أي وقت مضى"

أخبار متعلقة
أوليفر كان عن دي ليخت: يريد القدوم إلى بايرن ميونيخ تقديم ماني وتجديد جنابري وظهور مزراوي.. بايرن ميونيخ يفتتح فعالياته أمام جماهير أليانز أرينا "الجوع إلى الألقاب لا ينتهي".. جنابري مستمر مع بايرن ميونيخ حتى 2026 رومانو: بايرن ميونيخ يوافق على انتقال ليفاندوفسكي لـ برشلونة

وأضاف "لم يكن الأمر صعبا لإقناعي من أجل الانضمام للبايرن، إنه ناد عظيم بقاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن كان الأمر مثيرًا سماع خطط النادي المستقبلي".

وتابع "تم استقبالي بترحيب كبير، لقد تحدثت مع مجلس الإدارة ولدي شعور جيد حول ذلك. الجميع كان لطيفًا معي"".

وأتم "أنا فخور كوني أصبحت جزءًا من هذا النادي، وأن تكون لدي فرصة اللعب لأحد أكبر الأندية في أوروبا. سأتدرب بكل قوة حتى أكون أفضل من أي وقت مضى".

وبدأ دي ليخت (22 عاما) مع أياكس أمستردام قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في 2019، وكان المدافع الهولندي أصغر قائد لفريق أياكس.

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وبات المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

طالع أيضا

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر

ماتياس دي ليخت يوفنتوس بايرن ميونيخ
نرشح لكم
تقرير: أرسنال يخطط لصفقة برازيلية جديدة البرازيلي رقم 30 بقميص البيانكونيري.. بريمر إلى يوفنتوس راك 1: أزبيليكويتا قريب جدا من برشلونة وكوندي أقرب لـ تشيلسي.. وموقف ألونسو برونو فيرنانديز: كريستيانو لديه مشاكل عائلية وعلينا احترام خصوصيته رومانو: تمت.. زينشينكو ينتقل إلى أرسنال جوارديولا يُكذب صحيفة فرنسية ويتأسف لـ نيمار بسبب نفاد حرف W.. متجر برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي روما يعلن تعاقده مع ديبالا
أخر الأخبار
مؤتمر دي ليخت: لم يكن من الصعب إقناعي للانضمام إلى بايرن ميونيخ 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثاني الصفقات.. أسوان يضم حارس مرمى الأهلي الأسبق 30 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك - هل تتذكر مشوار الزمالك في كأس مصر 2021-2022؟ 31 دقيقة | كويز في الجول
اختبر معلوماتك - هل تتذكر مشوار الأهلي في كأس مصر 2021-2022؟ 34 دقيقة | كويز في الجول
ذا صن: مانشستر سيتي يرغب في تخفيض رسوم انتقال كوكوريا.. وسوسا بديل محتمل 56 دقيقة | ميركاتو
حوار في الجول – شادي محمد: لقاء الزمالك لم يكن الأصعب.. وأحذر عبد المنعم من التعالي ساعة | الكرة المصرية
تقرير: أرسنال يخطط لصفقة برازيلية جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
أبطال إفريقيا للسيدات - طريق وادي دجلة.. والمدير الفني يتحدث عن هدفه ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق