ثاني الصفقات.. أسوان يضم حارس مرمى الأهلي الأسبق

أعلن نادي أسوان ضم محمد الغندور حارس مرمى الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة.

وسبق لمحمد الغندور اللعب لصالح فريق شباب الأهلي حتى صيف 2019.

وانتقل الغندور -24 عاما- إلى صفوف الإنتاج الحربي بداية من أغسطس 2019 وحتى الآن قبل أن ينتقل إلى أسوان معارا.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي أسوان أن محمد الغندور حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي الأسبق والنادي الأهلي أولى صفقات الحراس.

وأتم أسوان تعاقده مع ماليك إيفونا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وسبق للمهاجم الجابوني اللعب في الدوري المصري من قبل عندما لعب للأهلي.

وحسم أسوان تأهله إلى الموسم الجديد من الدوري المصري عن مجموعة الصعيد.

وكان الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة أسوان قد أعلن عبر FilGoal.com عن نية النادي في ضم 15 صفقة جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ويتولى ربيع ياسين القيادة الفنية لفريق أسوان ويعاونه أحمد مصطفى بيبو الصاعد بالفريق إلى الممتاز.

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