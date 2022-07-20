ذا صن: مانشستر سيتي يرغب في تخفيض رسوم انتقال كوكوريا.. وسوسا بديل محتمل

يسعى مانشستر سيتي لضم مارك كوكوريا ظهير أيسر برايتون وبدأ مفاوضاته لضم اللاعب الإسباني ولكن يسعى لتخفيض رسوم انتقاله.

ويريد برايتون بيع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

وكان كوكوريا -23 عاما- قد حصل على جائزة أفضل لاعب في برايتون الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن مانشستر سيتي يريد كوكوريا ولكن برسوم انتقال لا تزيد عن 30 مليون جنيه استرليني.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي يرفض ضم كوكوريا برسوم أكبر من قيمة انتقال زينتشينكو إلى أرسنال والتي وصلت إلى 30 مليون استرليني.

وانتقل كوكوريا إلى برايتون قادما من خيتافي مقابل ما يقرب من 15.5 مليون جنيه استرليني في العام الماضي.

وخاض كوكوريا 38 مباراة مع برايتون الموسم الماضي وساهم في ثلاثة أهداف.

ورغم رغبة مانشستر سيتي في ضم اللاعب الإسباني، إلا أن النادي الإنجليزي وضع بورنا سوسا ظهير شتوتجارت كبديل محتمل.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن شتوتجارت مستعد لقبول عروض بقيمة 21 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن سوسا.

ويواجه مانشستر سيتي منافسة قوية مع تشيلسي الذي يخطط للتعاقد مع سوسا هو الآخر.

ويبلغ الكرواتي سوسا 24 عاما وانضم إلى شتوتجارت في صيف 2018 وحتى الآن.

وخاض سوسا 83 مباراة مع شتوتجارت وساهم في 26 هدفا بتسجيل 3 أهداف وصناعة 23 آخرين.

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