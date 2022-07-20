تقرير: أرسنال يخطط لصفقة برازيلية جديدة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - أرسنال

يخطط أرسنال لضم صفقة برازيلية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

أرتور

النادي : يوفنتوس

أرسنال

وضم أرسنال الثنائي البرازيلي جابريل جيسوس قادما من صفوف مانشستر سيتي وماركينيوس الجناح قادما من ساو باولو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن أرسنال سيقدم عرضا رسميا للتعاقد مع أرتور ميلو لاعب وسط يوفنتوس.

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وأشار التقرير إلى أن أرسنال يخطط لضم أرتور رغم اهتمامه بالتعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانز لاعب ليستر سيتي.

أرتور (25 عاما) انضم إلى برشلونة عام 2018 قادما من جريميو البرازيلي مقابل 31 مليون يورو.

وخاض أرتور إجمالا 72 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 4 أهداف، ولم يصنع سوى 6 أهداف.

وانتقل لاعب الوسط البرازيلي من برشلونة إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2022.

وشارك أرتور مع يوفنتوس في الموسم الماضي خلال 31 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

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