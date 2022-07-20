البرازيلي رقم 30 بقميص البيانكونيري.. بريمر إلى يوفنتوس

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

بريمر - يوفنتوس

أعلن يوفنتوس تعاقده مع البرازيلي جيلسون بريمر قادما من تورينو الإيطالي حتى صيف 2027.

أفضل مدافع الموسم الماضي في الدوري الإيطالي انضم مقابل 41 مليون يورو تُدفع على 3 مواسم.

بالإضافة إلى 8 ملايين متغييرات حسب الأهداف المتوقعة.

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وأصبح بريمر أول مدافع برازيلي يحصد جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي.

وسيرتدي البرازيلي القميص رقم 3 مع السيدة العجوز.

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وتفوق يوفنتوس في الساعات الأخيرة على إنتر في ضم المدافع البرازيلي، لتعويض رحيل الهولندي ماتياس دي ليخت.

وبدأ بريمر مسيرته في نادي ديسبورتيفو برازيل ثم انتقل لفريق شباب ساو باولو.

وخاض مباراته الرسمية الأولى بقميص التريكولور ضد أتليتكو مينيرو في 2017.

وفي العام التالي مباشرة انتقل لصفوف تورينو.

بريمر لعب مع تورينو 110 مباراة في مختلف المسابقات منها 105 مباراة كأساسي، سجل 13 هدفا وصنع 5.

الموسم الماضي كان بريمر أكثر لاعب قطعا للكرات في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 105 مرة.

فيما أكثر من استعاد الاستحواذ في 284 مرة، وفاز بـ 217 صراع ثنائي منها 132 في الدوري الإيطالي.

وأصبح بريمر البرازيلي رقم 30 في تاريخ يوفنتوس.. أذ يضم الفريق الموسم الجاري كل من كايو جورج وأرتور ميلو ودانيلو وأليكس ساندرو.

وأصبح البرازيلي رابع صفقات البيانكونيري بعد أنخيل دي ماريا وبول بوجبا وأندريا كامبياسو.

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