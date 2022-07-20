الكومي يدعم جماهير الإسماعيلي بـ ألف تذكرة في مباراة بيراميدز

أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي تحمله قيمة ألف تذكرة من نفقته الخاصة في مواجهة بيراميدز.

ويلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يتم البدء في توزيع التذاكر اعتبارا من الثانية ظهر غدا الخميس.

وأشار رئيس الإسماعيلي إلى أن تلك المبادرة تأتي إيمانا بدور الجماهير ومساندتهم المستمرة للاعبين من أجل استمرار التألق وبذل قصارى جهدهم لمواصلة الانتصارات المحلية.

ويعول الإسماعيلي على جماهيره باعتبارهم المحفز الأول للاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية وإعادة الفريق لسابق عهده.

وفاز الإسماعيلي في آخر مباراتين بالدوري على كل من سموحة وفيوتشر.

ورفع الدراويش رصيدهم إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر من مسابقة الدوري.

ويبتعد الإسماعيلي عن المراكز المؤدية للهبوط بفارق ست نقاط عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.

طالع أيضا

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر