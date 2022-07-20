في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس

يغيب ستة من لاعبي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر 2021.

ويلتقي القطبان غدا الخميس في التاسعة مساءً على استاد القاهرة في نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب سداسي الزمالك عن القائمة.

طارق حامد ومحمد أبو جبل: نظرا لتحويلهما للتحقيق من قبل إدارة النادي.

رزاق سيسيه: لتغيبه عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.

عمر السعيد: يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لإشعة بشكل كبير بعد مباراة القمة لتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة.

يوسف أسامة نبيه: استمرار إصابته في العضلة الأمامية، والجهاز الفني فضل عدم المخاطرة به

سيف فاروق جعفر: استمرار عمر الجبيرة ومن المفترض أن يخلعها قبل مباراة سموحة.

وجاءت قائمة الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حنفي

الهجوم: سيد عبد الله "نيمار" – سيف الجزيري

ويسعي الزمالك للفوز بلقب كأس مصر للمرة الـ 28 في تاريخه، فيما يأمل جوسفالدو فيريرا تحقيق لقب كأس مصر للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2015.

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