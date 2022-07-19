رومانو: يوفنتوس يتفق مع تورينو على ضم بديل دي ليخت

نجح يوفنتوس في التفوق على إنتر في سباق ضم جليسون بريمر مدافع تورينو خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات.

ويرغب يوفنتوس في ضم بديل لماتياس دي ليخت الذي يتمم انتقاله إلى بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر إن يوفنتوس توصل لاتفاق مع تورينو من أجل ضم جليسون بريمر مقابل 40 مليون يورو + حوافز.

وأوضح أن يوفنتوس تفوق على إنتر الذي قدم يوم الإثنين عرضا بقيمة 30 مليون يورو بما في ذلك تشيزاري كاسادي على سبيل الإعارة.

ويحاول يوفنتوس الآن التوصل لاتفاق مع بريمر على عقده الشخصي.

وخضع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وحسم نادي بايرن ميونيخ صفقة انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي..

ورصدت الكاميرات خضوع دي ليخت للكشف الطبي مع بايرن على مرحلتين، ليل الإثنين وصباح الثلاثاء.

بعد الانتهاء من الكشف الطبي صباح الثلاثاء توجه المدافع الهولندي لمقر بايرن من أجل توقيع العقود.

عقب ذلك طار دي ليخت إلى الولايات المتحدة ليلتحق بباقي الفريق في معسكره هناك.

وبحسب جريدة بيلد فإن صفقة انتقال اللاعب بجانب الإضافات ستتكلف 70 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

ومن المنتظر أن يمتد تعاقد دي ليخت حتى يونيو 2027 مع بايرن بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وسيكون المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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