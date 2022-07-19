لو باريزيان: سان جيرمان عرض نيمار على سيتي.. ورد النادي الإنجليزي

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

نيمار وإلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يواصل باريس سان جيرمان مساعيه للتخلص من لاعبه نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير فرنسية.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن سان جيرمان عرض نيمار على نادي مانشستر سيتي في إطار صفقة تبادلية تتم بين الناديين.

لكن الرد الإنجليزي جاء بالرفض، إذ يمتلكون مخططات أخرى في سوق الانتقالات الحالية.

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ولا يريد بيب جوارديولا مدرب سيتي إخلال التوازن في فريقه بضم نجم بحجم نيمار، حسب التقرير.

وأفاد التقرير أن العلاقة بين باريس سان جيرمان ونيمار لا تبدو على ما يرام، فالإدارة تريد بيعه، واللاعب لا ينوي الرحيل.

كما أوضح التقرير أن كريستوف جالتييه المدرب الجديد لسان جيرمان يفضل بقاء نيمار والاعتماد عليه في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تبقى كل الخيارات مفتوحة حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حسب التقرير.

قبل أسابيع، أوضح تقرير راديو مونت كارلو أن التعليقات الأخيرة لناصر الخليفي رئيس النادي عن نيمار لم ترضيه مما يجعل التفكير حول رحيله أمرا ممكنا.

ويتواجد نيمار حاليا في اليابان مع زملائه في جولة مدتها عشرة أيام.

البالغ من العمر 30 عاما سجل 100 هدف في 144 مباراة لعبها مع سان جيرمان بكل المسابقات خلال 5 مواسم.

ويمتد عقد البرازيلي الدولي مع الفريق الباريسي حتى صيف 2025.

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