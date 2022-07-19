النصر السعودي يستغني عن 25 لاعبا

قرر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر السعودي الاستغناء عن 25 لاعبا دفعة واحدة، قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية عبر مصادرها أن إدارة الكرة في نادي النصر ستبلغ لاعبي الفريق الذين استبعدوا من القائمة التي ستغادر إلى إسبانيا لمعسكر تحضيري للموسم الجديد بالأمر يوم الثلاثاء.

وأوضحت الرياضية أن 25 لاعبا ممن سيشملهم قرار الإبعاد من معسكر ماربيا، سيبدؤون من الأسبوع المقبل تدريباتهم في مقر النادي، لحين إعارتهم، أو بيعهم، أو تسليمهم الاستغناءات الخاصة التي تُنهي ارتباطهم بالنصر.

وأشارت إلى أن جارسيا أكد عدم احتياجه لهؤلاء اللاعبين في الموسم المقبل بعد اطلاعه على تقارير فنية عنهم.

ومن المنتظر أن يتم توفير جهاز فني للاعبين المبعدين، الذين سينتظمون في تدريبات بالرياض.

في فترة الانتقالات الصيفية، أعلن نادي النصر عن صفقتين فقط حتى الآن، الأولى كانت ضم الإيفواري جيسلان كونان في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

والثانية كانت ضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، في صفقة انتقال حر أيضا، لمدة موسمين.

قبل أسابيع، أعلن النصر تعاقده مع رودي جارسيا لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للمدرب الأرجنتيني ميجيل آنخيل روسو.

جارسيا (58 عاما) لم يسبق له خوض تجربة التدريب في الشرق الأوسط من قبل، وسبق له تدريب أندية ليل ومارسيليا وليون ودجيون ولو مان وسانت إيتيان في فرنسا وروما الإيطالي.

وأشرف جارسيا على تدريب روما في 118 مباراة، حقق 61 انتصارا و34 تعادل وتلقى 23 هزيمة. سجل 194 هدفا وتلقت شباكه 126.

فيما قاد مارسيليا في 142 مباراة، حقق 69 انتصارا و32 تعادل وتلقى 41 هزيمة. سجل 253 هدفا وتلقت شباكه 192.

النصر اختتم منافسات الموسم المنقضي بدوري المحترفين السعودي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

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