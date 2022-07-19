"الجنون الجميل".. 50 مليون تغريدة من أجل عودة لويس سواريز لـ ناسيونال

أجرت جماهير نادي ناسيونال الأوروجوياني حملة ضخمة تحت وسم "سواريز في ناسيونال" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من أجل عودة لويس سواريز لارتداء قميص الفريق من جديد.

لويس سواريز النادي :

المهاجم المخضرم دون نادٍ منذ نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد الإسباني ويبحث عن الانضمام لفريق من أجل المشاركة استعدادا لكأس العالم 2022.

نادي ناسيونال وصف الحملة الجماهيرية بـ "الجنون الجميل"، إذ تخطت الحملة حاجز الـ 50 مليون تغريدة في أكثر من 35 دولة وبمعدل 1500 تغريدة في الساعة.

¡Una locura hermosa 👋👋👋! Más de 50 millones de cuentas en un total de 35 países y con un promedio de 1500 tuits por hora al ritmo de #SuarezANacional ¡No hay hinchada en el mundo capaz de tanto! 🤯#LosHinchasGigantes de #ElClubGigante 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/m3ithaxoPs — Nacional (@Nacional) July 18, 2022

خوسيه فوينتيس رئيس النادي صرَح قائلا مع برنامج "Punto Penal": "أنا متحمس لأن الأيام تمر، وما زال سواريز لم يتخذ قراره. أكتب إليه كل يوم، وهو يجيب كل يوم باحترام وودية. في مثل هذه الفترة القصيرة حتى كأس العالم، سيساعدك التواجد في بلدك أكثر في استعدادك. ومن الواضح أن نقطة الانطلاق هي ناسيونال. أعتقد أن هذا الأسبوع سيتخذ قرارا".

وبحسب مايكل رينكون الصحفي الأوروجوياني فأن سواريز يريد عقدا مدته 4 أشهر ويريد مساحة ودقائق لعب مضمونة حتى كأس العالم بنهاية العام الجاري.

وتتواجد أوروجواي في مجموعة تضم كل من: كوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.

سواريز بدأ مسيرته في ناسيونال إذ انضم للفريق في 2001 بعمر 14 عاما قبل أن يبدأ رحلته الأوروبية بدءا من خرونيجين وأياكس الهولندي ثم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وأتليتكو مدريد الإسباني.

وبقميص الفريق الأول لناسيونال خاض سواريز 27 مباراة فقط موسم 2005-06 وسجل 10 أهداف وتوج بلقب الدوري الأوروجوياني.

وارتبط اسم سواريز بالانتقال لصفوف ريفر بليت الأرجنتيني ودي سي يونايتد الأمريكي وميلان الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي في الآونة الأخيرة.

وسيبدأ الفريق مرحلة كلاوسورا من الدوري الأوروجوياني (الدور الثاني من الموسم) الشهر المقبل بعدما حل وصيفا في مرحلة أبرتورا.

كما وصل الفريق لربع نهائي كوبا سود أمريكانا 2022 (تعادل الكونفدرالية) وسيلتقي أتليتكو جوايانينسي البرازيلي الشهر المقبل.

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