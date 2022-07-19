"الجنون الجميل".. 50 مليون تغريدة من أجل عودة لويس سواريز لـ ناسيونال

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 13:47

كتب : إسلام أحمد

لويس سواريز

أجرت جماهير نادي ناسيونال الأوروجوياني حملة ضخمة تحت وسم "سواريز في ناسيونال" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من أجل عودة لويس سواريز لارتداء قميص الفريق من جديد.

المهاجم المخضرم دون نادٍ منذ نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد الإسباني ويبحث عن الانضمام لفريق من أجل المشاركة استعدادا لكأس العالم 2022.

نادي ناسيونال وصف الحملة الجماهيرية بـ "الجنون الجميل"، إذ تخطت الحملة حاجز الـ 50 مليون تغريدة في أكثر من 35 دولة وبمعدل 1500 تغريدة في الساعة.

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خوسيه فوينتيس رئيس النادي صرَح قائلا مع برنامج "Punto Penal": "أنا متحمس لأن الأيام تمر، وما زال سواريز لم يتخذ قراره. أكتب إليه كل يوم، وهو يجيب كل يوم باحترام وودية. في مثل هذه الفترة القصيرة حتى كأس العالم، سيساعدك التواجد في بلدك أكثر في استعدادك. ومن الواضح أن نقطة الانطلاق هي ناسيونال. أعتقد أن هذا الأسبوع سيتخذ قرارا".

وبحسب مايكل رينكون الصحفي الأوروجوياني فأن سواريز يريد عقدا مدته 4 أشهر ويريد مساحة ودقائق لعب مضمونة حتى كأس العالم بنهاية العام الجاري.

وتتواجد أوروجواي في مجموعة تضم كل من: كوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.

سواريز بدأ مسيرته في ناسيونال إذ انضم للفريق في 2001 بعمر 14 عاما قبل أن يبدأ رحلته الأوروبية بدءا من خرونيجين وأياكس الهولندي ثم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وأتليتكو مدريد الإسباني.

وبقميص الفريق الأول لناسيونال خاض سواريز 27 مباراة فقط موسم 2005-06 وسجل 10 أهداف وتوج بلقب الدوري الأوروجوياني.

وارتبط اسم سواريز بالانتقال لصفوف ريفر بليت الأرجنتيني ودي سي يونايتد الأمريكي وميلان الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي في الآونة الأخيرة.

وسيبدأ الفريق مرحلة كلاوسورا من الدوري الأوروجوياني (الدور الثاني من الموسم) الشهر المقبل بعدما حل وصيفا في مرحلة أبرتورا.

كما وصل الفريق لربع نهائي كوبا سود أمريكانا 2022 (تعادل الكونفدرالية) وسيلتقي أتليتكو جوايانينسي البرازيلي الشهر المقبل.

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