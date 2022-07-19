ماركا: كافاني يقترب من الانتقال للدوري الإسباني

توصل نادي فياريال الإسباني لاتفاق مع إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد السابق من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة ماركا.

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل مهاجمه إدينسون كافاني بنهاية الموسم المنصرم وعقب انتهاء تعاقده رسميا.

وذكرت ماركا أن فياريال توصل لاتفاق مبدئي مع كافاني على ضمه كلاعب حر، في انتظار رحيل باكو ألكاسير حتى تتم الصفقة.

وأوضح التقرير أن كافاني اختار التعاون مجددا مع أوناي إيمري مدرب فياريال.

ويعرف إيمري وكافاني بعضهما البعض جيدا. خلال فترة لعب مهاجم أوروجواي في صفوف باريس سان جيرمان.

كافاني هو الهداف التاريخي لسان جيرمان إذ سجل 200 هدف في 301 مباراة، في الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2020.

لو انتقل كافاني إلى الدوري الإسباني، سيكون لعب في 4 دوريات من الدوريات الـ5 الكبرى، إذ لعب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الإيطالي مع باليرمو ونابولي، والدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

وخاض كافاني مع باليرمو 117 مباراة سجلة خلالهم 37 هدفا.

فيما لعب مع نابولي 137 مباراة سجل خلالهم 104 هدفا.

البالغ من العمر 34 عاما لعب 59 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 19 هدفا.

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