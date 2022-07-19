بطولة كونكاكاف للسيدات - دون أن تهتز شباكهن من 12 عاما.. أمريكا تحصد اللقب التاسع

حصدت سيدات أمريكا لقب بطولة كونكاكاف (أمريكا الشمالية) للمرة التاسعة في تاريخهن بالفوز على كندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

البطولة التي أقيمت في المكسيك عرفت مواصلة سيدات أمريكا الهيمنة على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي بعد بطولتي 2014 و2018.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في المباراة النهائية عن طريق أليكس مورجان في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

أليكس أيضا حصدت جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعدما سجلت 3 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

ALEX MORGAN GIVES THE @USWNT THE LEAD FROM THE SPOT. 🎯 pic.twitter.com/NCkZs8Dbb6 — Attacking Third (@AttackingThird) July 19, 2022

وحققن سيدات أمريكا الفوز في نسخة 2022 في المباريات الخمس وسجلن 13 هدفا ودون أن تستقبل شباكهن أهدافا.

ولم تستقبل سيدات أمريكا أهدافا في البطولة خلال الـ 3 نسخ الأخيرة، إذ يعود آخر هدف منذ نسخة 2010 ضد المكسيك في مباراة نصف النهائي، ومنذ ذلك الحين حافظن على نظافة شباكهن في 16 مباراة على التوالي ولـ 12 عاما.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 The @USWNT lift their NINTH @ConcacafW Championship and qualify for the 2024 Olympics in Paris. 🇺🇸 pic.twitter.com/kdhmZFvcoa — Attacking Third (@AttackingThird) July 19, 2022

وبتحقيق اللقب ضمنت سيدات أمريكا المشاركة في نسخة كأس العالم 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلاندا وكذلك أولمبياد باريس 2024.

ولم تعرف أمريكا الشمالية في منافسات السيدات سوى تتويج أمريكا بـ 9 ألقاب وكندا بلقبين آخرهما 2010.

يذكر أن البرازيل والصين ونيوزيلاندا سبق وأن شاركوا في نسخ سابقة من البطولة بعد الحصول على دعوات للمشاركة لكن دون تحقيق ألقاب مع الاكتفاء بالميدالية الفضية للبرازيل ونيوزيلاندا والبرونزية للصين.

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