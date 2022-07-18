الشرطة تعتذر بعد إلقاء القبض بالخطأ على باكايوكو

اعتذرت الشرطة المحلية في ميلان بعد إلقاء القبض على تيموي باكايوكو لاعب الروسينيري بعض الاشتباه فيه.

تيموي باكايوكو النادي : ميلان ميلان

وانتشر فيديو بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي حيث شوهد باكايوكو وهو يفتش من قبل شرطي بينما صوب ضابطان مسدسا على سيارة.

وأوضح نادي ميلان الإيطالي ملابسات تفتيش تيموي باكايوكو لاعب الفريق من قبل الشرطة المحلية في الطريق العام.

📽 Tiémoué Bakayoko arrêté par la police italienne à Milan. Le policier, gêné quand son collègue lui apprend qu'il s'agit du milieu de terrain de l'AC Milan, semble s'excuser avant de le laisser repartir. pic.twitter.com/OrYtqiiRTY — RMC Sport (@RMCsport) July 18, 2022

وقال المتحدث الإعلامي في ميلان: "تصادف اللاعب في منطقة تبادل فيها إطلاق النار، وبدأت الشرطة في إجراء عمليات تفتيش".

وأضاف "تم إيقاف اللاعب ولكن بمجرد أن تحققت الشرطة من أنه لا علاقة له بما حدث، اعتذروا وأطلقوا سراحه".

وعاد باكايوكو (27 عاما) إلى ميلان الموسم الماضي وتوج معهم بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما.

وكان المهاجم الفرنسي شارك مع ميلان في 18 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي.

باكايوكو كان قد انتقل إلى تشيلسي في يوليو 2017 قادما من موناكو مقابل 40 مليون يورو، ولكنه لم يحظَ بالكثير من الوقت في لندن، حيث أعير ميلان ثم إلى موناكو نفسه وأخيرا إلى نابولي، دون أن يقوم أي من هذه الفرق بشرائه عقب نهاية فترة الإعارة.

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