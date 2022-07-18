محمد صبحي يدعم أحمد يحيى قبل مباراة فاركو وإيسترن كومباني

حرص محمد صبحي حارس فاركو على دعم الحارس أحمد يحيى خلال مباراة فريقه أمام إيسترن كومباني.

محمد صبحي النادي : فاركو فاركو

ويلتقي فاركو مع إيسترن كومباني على استاد "الإسكندرية" ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وحرص محمد صبحي علي ارتداء قميص عليه صورة الحارس أحمد يحيى وذلك لدعمه قبل انطلاق المباراة.

وكان أحمد يحيى أعلن اعتزاله بشكل نهائي عقب أحداث مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

يحيى استكمال المباراة في ظل الهتافات المسيئة التي تعرض لها عقب استقباله 5 أهداف في ظل مشاركته بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه.

وقال أحمد سامي مدرب سيراميكا عن هذه الواقعة: "يختلف ذلك من لعب لآخر، من الممكن أن يقول اللاعب إنه غير قادر على المشاركة".

وأوضح "الاتحاد فريق كبير وجماهيري والنتيجة ثقيلة فضغطت الجماهير. البعض يمكنه تحمل ذلك والبعض الآخر لا يمكنه".

واختتم "أقول للاعبين دائما سواء كنا في فريق جماهيري أو نواجه فريقا جماهيريا: لا تترك أذنك للجماهير. أعزي أحمد يحيى في وفاة شقيقه وإن شاء الله سيجتاز هذه الكبوة".

وكان محمد عبد المنصف أبدى تعاطفه مع الحارس عبر أون تايم سبورتس، قائلا: "القرار الذي اتخذه أحمد يحيى مخالف لما اتفقنا عليه سويا. تحدثت معه وطالبته بالابتعاد عن الأجواء السلبية والضغوط الأسرية المحيطة به عقب وفاة شقيقه".

وشدد "أنا ضد قرار اعتزاله وسأتحدث معه مرة أخرى لأنه شخص مهذب بعيدا عن الفنيات و ما حدث مع أحمد يحيى اعتبره الدرس الأكبر خلال مسيرة كل لاعب".

وأتم "يحيى تعرض للهجوم بعدما حاول الدفاع عن الجهاز الفني واللاعبين. أدعو الجميع لدعمه وإقناعه بالتراجع عن قراره".

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