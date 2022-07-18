عاد إلى مدريد.. وجهة جديدة لـ إنزو زيدان

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

إنزو زيدان - فوينلابرادا

أعلن نادي فوينلابرادا الإسباني عن التعاقد مع إنزو زيدان قادمًا من روديه الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.

إنزو زيدان

النادي : فوينلابرادا

فوينلابرادا

ووقّع إنزو على عقدٍ لمدة موسم واحد مع فوينلابرادا بعد قدومه مجانًا من روديه.

وصرّح إنزو عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "آتي بكثير من الرغب والأمل. فوينلابرادا فريق لديه أهداف كبيرة".

وأضاف إنزو: "إنها درجة صعبة، لكنها جميلة أيضًا. أنا سعيد بالعودة إلى إسبانيا ومدريد والاستمتاع بكرة القدم هنا".

وأتم: "لدي حماس كبير لأبدأ فورًا ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

وشارك إنزو مع روديه في 16 مباراة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي، دون أن يسجل أو يصنع.

إنزو (27 عامًا) بدأ مسيرته في ريال مدريد وتدرج في فئاته العمرية وصولًا إلى ريال مدريد كاستيا الذي تولى تدريبه وقتها زين الدين زيدان، والده.

وشارك إنزو في مباراة وحيدة مع الفريق الأول لـ ريال مدريد ببطولة كأس ملك إسبانيا، سجل خلالها هدفًا.

وانتقل إنزو إلى ديبورتيفو ألافيس في صيف 2017، وتنقل لاحقًا بين لوزان السويسري، ورايو ماخاداوندا الإسباني، وديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وألميريا الإسباني.

وينافس فوينلابرادا الموسم المقبل في الدرجة الثالثة بعد هبوطه من الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ويلعب فوينلابرادا مبارياته في ملعب فيرناندو توريس في العاصمة الإسبانية مدريد.

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