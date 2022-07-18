التشكيل – فاركو يهاجم بـ شكري نجيب.. متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني

أعلن نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو عن تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني في الجولة 25 للدوري المصري.

ويقود شكري نجيب هجوم فاركو، فيما يتواجد عبد الناصر "دي ماريا" على مقاعد البدلاء.

في المقابل يعوّل علاء عبد العال المدير الفني لـ إيسترن كومباني على أحمد متعب وعماد ميهوب في الهجوم.

ويحتل فاركو المركز التاسع في الدوري برصيد 31 نقطة من 24 مباراة، فيما يتواجد إيسترن كومباني في المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: جيفرسون إينكادا – عبد الله بكري – رامي صبري – جابر كامل

الوسط: أحمد محمد "البحراوي" – محمود حمادة – كينجسلي سوكاري

الهجوم: وليد علي – شكري نجيب – علي بهيج

دكة البدلاء: محمد سعيد "شيكا" – أحمد صغيري – محمود جهاد – بلال جمال – محمود عماد – أحمد عبد العزيز "مودي" – مروان مجدي – عبد الناصر "دي ماريا" – أحمد شريف

تشكيل إيسترن كومباني:

حراسة المرمى: عمر حسام

الدفاع: خالد مصطفى – أحمد عبد الموجود جودة – محمد صالح – صابر الشيمي

الوسط: محمد ناصر "مودي" – أحمد حمزاوي – عبد العزيز موسى – أحمد متعب

الهجوم: عماد ميهوب – محمد رمضان

دكة البدلاء: أحمد بوسكا – أحمد موكشا – يوسف مجدي – يوسف رمضان – محمد الطرابلسي – حسام حسن – كمال أبو الفتوح – محمود نعيم – عمر فاروق

اقرأ أيضا:

مصر تفوز بتنظيم بطولة كبرى جديدة

صلاح وتعريف العظمة

زياد السيسي يخسر بشكل درامي

هل يعود كامل أبو علي؟

إصابة مصطفى محمد