بعد 6 سنوات "في أعظم نادٍ بالعالم".. رحيل حارس مرمى ريال مدريد

ووقّع ألتوبي على عقدٍ يربطه بـ ألباسيتي لمدة موسمين مقبلين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان عقد ألتوبي مع ريال مدريد كاستيا يمتد لموسم آخر، لكنه فضّل الرحيل بحثًا عن مزيد من فرص المشاركة.

ويشارك ألباسيتي الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد صعوده من القسم الثالث.

Tenemos nuevo portero. 🤝 Diego Altube hace click ¡Bienvenido, @diego_altube! 🤍https://t.co/CkZvSq5HJm — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) July 18, 2022

ونشر ألتوبي رسالة وداعية عبر حسابه في تويتر:

"حتى الآن أتذكر أغسطس 2016، كنت طفلًا ورغم ذلك حققت أكبر أحلامي، انضممت إلى أفضل نادٍ في العالم: ريال مدريد. حضرت كطفل مع حلم أن أكون لاعبًا، وهو شيء أستطيع مواصلة الاستمتاع به اليوم. لكن جاءت لحظة الخروج وترك هذا النادي الكبير حيث تعلمت الكثير. قررت ترك منزلي لارتداء قميص ريال مدريد، وبعد 6 سنوات، أستطيع القول إنني انتميت إلى الفريق الأول وكنت جزءًا من تجارب عظيمة ستظل خالدة معي طوال حياتي. سأظل ممتنًا للأبد لكل ما عشته وتعلمته. لقد جعلتموني اللاعب والشخص الذي أنا عليه. حضرت كمشجع لـ ريال مدريد، وأرحل بمزيد من المشاعر تجاه هذا النادي. شكرًا على كل شيء. يعيش ريال مدريد".

ألتوبي (22 عامًا) حارس مرمى إسباني يبلغ من الطول 188 سم، انضم إلى ناشئي ريال مدريد في 2016 قادمًا من بلد الوليد.

وتدرج ألتوبي في الفئات العمرية الصغرى لـ ريال مدريد وصولًا إلى ريال مدريد كاستيّا.

وتم تصعيد ألتوبي للفريق الأول في 2020 وتواجد باستمرار على مقاعد بدلاء الفريق، لكنه لم يظهر في أي مباراة رسمية مع الميرنجي.

وخرج ألتوبي معارًا إلى فوينلابرادا الموسم الماضي وخاض معه 24 مباراة في الدرجة الثانية.

ويتواجد في مركز حراسة مرمى ريال مدريد حاليًا البلجيكي تيبو كورتوا، والأوكراني أندري لونين.

فيما يتواجد في ريال مدريد كاستيا توني فويدياس، ولويس لوبيز، ولوكاس كانيزاريس نجل سانتياجو كانيزاريس حارس مرمى فالنسيا وريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

ويسعى ألباسيتي للعودة إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ 2004\2005.

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