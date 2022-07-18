خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب في سموحة بعد الخسارة من البنك الأهلي

قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة وليد عرفات خصم 20 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق الأزرق بسبب تراجع النتائج.

وخسر سموحة للمباراة الثانية على التوالي بهدف دون رد أمام البنك الأهلي في الدوري المصري. بعد هزيمته قبل أيام أمام الإسماعيلي.

وأعلن نادي سموحة أن العقوبة التي وقعها المجلس على اللاعبين بسبب سوء الأداء في آخر مباراتين والتفريط في النقاط في ظل الدعم المتواصل من الإدارة للفريق.

بالإضافة الى صرف مكافآت إجادة في أعقاب النتائج الايجابية التي حققها الفريق، والرغبة في استمرار المنافسة والتواجد في المربع الذهبي من جدول الترتيب.

من جانبه قال وليد عرفات رئيس سموحة: "نثق في قدرات عبد الحميد بسيوني المدير الفني في استعادة الأمور سريعا والعودة للانتصارات".

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد مرور 25 جولة من المسابقة.

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