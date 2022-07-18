ليفاندوفسكي بعد وصوله لمعسكر برشلونة: الأيام الماضية كانت طويلة.. وتشافي جعل قراري أسهل

وصل روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الجديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتوقيع العقود.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته لقناة النادي: "أخيرا أنا هنا وأنا سعيد بذلك. الأيام الأخيرة كانت طويلة للغاية ولكن في النهاية تم الاتفاق".

وأضاف "الآن يمكنني أن أركز على فصل جديد في حياتي وتحد جديد ولكني دائما الشخص الذي يريد الفوز، ليس فقط بالمباريات بل بالألقاب".

وأوضح "سنبدأ أولا بالانتصارات ثم نتجه إلى الألقاب في نهاية الموسم".

وتابع ليفاندوفسكي: "لطالما أردت اللعب في الدوري الإسباني مع فريق كبير. هذه هي خطوتي المقبلة. أعرف أن برشلونة على طريق العودة إلى الطريق الصحيح ولهذا أتيت إلى هنا، لمساعدة النادي والتتويج بالألقاب".

The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/nx2UCULhiQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

وواصل "تحدثت مع المدرب تشافي هيرنانديز وأعرف عقليته وأفكاره، وهذا جعل قراري بالانتقال إلى برشلونة أسهل، فأنا أريد اللعب والفوز وأعتقد أن ذلك ممكنا مع تشافي الذي يعرف كيف يدرب برشلونة لأنه كان لاعبا عظيما وله مستقبل عظيم كمدرب، وأريد أن أكون ضمن هذه العملية".

واختتم "لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين ويمكننا المضي قدما معا وتحقيق الكثير هذا الموسم".

وأعلن بايرن ميونيخ فريق ليفاندوفسكي السابق توصله لاتفاق مع برشلونة بشأن انتقاله.

We'll have fun together pic.twitter.com/sAEPeVmsET — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

ومن المقرر أن يوقع المهاجم البولندي على عقد يربطه بالنادي الإسباني لأربع سنوات.

وستتكلف الصفقة 45 مليون يورو مع خمسة ملايين كإضافات.

وشارك ليفا مع بايرن في 375 مباراة سجل خلالهم 344 هدفا وصنع 72 آخرين.

وبذلك سيكون ليفاندوفسكي هو رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.

وسيعود الثنائي ليفاندوفسكي وأوباميانج للتواجد مجددا معا بعد فترتهما في بوروسيا دورتموند حيث تزاملا في 44 مباراة بقميص النادي الألماني.

وبذلك سيلعب هدافا الدوري الألماني في آخر 7 مواسم مع برشلونة الآن.

وأوضح أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في وقت سابق تفاصيل تحول موقف ناديه من رفض انتقال روبرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة إلى الموافقة خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يسافر ليفا إلى أمريكا غدا الأحد وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية للانضمام لمعسكر برشلونة هناك لإجراء الفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.

وقال أوليفير كان في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة بشأن روبرت ليفاندوفسكي، لكن ذلك بناء على اتفاق شفهي يتبقى توقيع العقود".

وأوضح "قبل شهرين لم يكن لدينا عرض رسمي لروبرت ولم نفكر في البدائل. منذ ذلك الحين تغير الوضع بشكل جذري".

Welcome to the fam! 💙❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ قال في وقت سابق في مؤتمر صحفي: "نحن لا نفكر في رحيل ليفاندوفسكي. تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان نجاحنا قدر الإمكان".

وعن التعاقد مع لاعب بديل أوضح "نحن نراقب السوق باستمرار وإذا سنحت الفرصة سنفعل ذلك. بايرن ميونيخ ناد جذاب للغاية لكبار اللاعبين في أوروبا".

وشدد "لدينا هجوم رائع ومدربنا ناجلسمان لديه قائمة هجومية على أعلى مستوى. نعرف جيدا ما كان يمثل لنا ليفاندوفسكي، لكن لاعبين كبار غادروا بايرن في الماضي ولم ينهار النادي".

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