بيلد: سيتي مهتم بضم مدافع شتوتجارت

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف ستيرلنج أمام نيوكاسل

أبدى مانشستر سيتي اهتمامه بضم بورنا سوسا ظهير أيسر شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب سوسا في مركز الظهير الأيسر الذي سيصبح شاغرا في صفوف سيتي قريبا.

وذكرت جريدة بيلد أن مانشستر سيتي بدأ التحرك من أجل ضم الكرواتي الدولي.

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وأوضح التقرير أن شتوتجارت سيسمح للاعبه بالمغادرة مقابل ما بين 20 مليون يورو و25 مليون يورو.

الظهير الأوكراني لمانشستر سيتي أوليسكندر زينشينكو يقترب من الانتقال لأرسنال.

وبحسب التقارير، فإن قيمة الانتقال ستكون 30 مليون جنيه إسترليني وأن الاتفاق تم يوم السبت.

ويتبقى الآن الاتفاق بين أرسنال واللاعب على الراتب والشروط الشخصية قبل أن يتم الإعلان الرسمي.

وحاول أرسنال التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قبل أن يختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد ليتجه أرتيتا نحو زينشينكو.

أرسنال تعاقد الصيف الحالي مع جابريل خيسوس من مانشستر سيتي، وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي ومات تيرنر من نيو إنجلاند الأمريكي وماركينيوس من ساو باولو.

بينما تعاقد سيتي مع إرلينج هالاند من بروسيا دورتموند وكالفين فيليبس من ليدز يونايتد هذا الصيف.

في صيف 2016 تعاقد سيتي مع زينتشينكو لاعب نادي أوفا الروسي الأوكراني حين كان يبلغ من العمر 19 عاما.

وفي 2019 أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه الأوكراني حتى عام 2024 بعدما كان ينتهي في صيف 2021.

وشارك زينتشينكو في 28 مباراة الموسم الماضي، وصنع 5 أهداف.

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