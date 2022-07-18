مواعيد مباريات اليوم 18 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. مصر في نهائي إفريقيا لليد و3 مواجهات في الدوري

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

علي زين - مصر × تونس

تستمر اليوم -الأحد- 18 يوليو مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري بثلاث مباريات قوية.

ويحل إنبي صاحب المركز الحادي عشر ضيفا على نظيره مصر للمقاصة متذيل الترتيب على ستاد الكلية الحربية.

وتبدأ المباراة في تمام السادسة والنصف مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 3.

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ويلعب الاتحاد السكندري صاحب المركز العاشر مع المصري الذي يتواجد في المركز الثاني عشر على ستاد برج العرب.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

ويستضيف فاركو صاحب المركز التاسع منافسه إيسترن كومباني صاحب المركز السابع عشر على استاد الإسكندرية.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

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نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

يلعب منتخب مصر لكرة اليد أمام كاب فيردي في نهائي كأس الأمم على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 3.

ويلعب منتخب الجزائر مباراة تحديد المركز الخامس أمام غينيا، والفائز سيتأهل إلى كأس العالم.

وتنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصرا.

أيضا يلعب منتخبي المغرب وتونس مباراة تحديد المركز الثالث، في السادسة والنصف مساء.

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