رومانو: ديبالا وافق على الانتقال إلى روما.. تفاصيل العرض الرسمي لأولوية مورينيو

كشفت تقارير صحفية عن تقدم روما بعرض رسمي لضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق في صفقة انتقال حر.

ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن عرض روما يقدم 6 مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة لوجود متغيرات.

وأوضح رومانو أن ديبالا قد وافق بالفعل على العرض، وسيخضع للكشف الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي خلال ساعات.

ويحاول روما إنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن، حيث يعتبره جوزيه مورينيو مدرب الفريق أولوية قصوى.

Paulo Dybala will undergo medical tests as new AS Roma player in the next hours, he’s flying to Portugal as per @DiMarzio. Contract until June 2025 set to be signed soon. 🟡🔴 #Dybala Official statement being prepared, huge signing for Roma on free transfer. pic.twitter.com/3BlQ5ygo2Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022

في الإطار ذاته كشف سانتي أونا صحفي فوت ميركاتو أن العقد مدته 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال أونا إن صافي الراتب سيكون 3 مليون يورو، كما نال ديبالا وعدا بالحصول على الرقم 10 بعد التوقيع.

وارتبط سابقا قطبي ميلانو (ميلان وإنتر ميلان) بضم بصانع الألعاب الأرجنتيني، لكن إنتر ضم روميلو لوكاكو وهنريك ميختاريان وأوقف التفاوض مع اللاعب.

في المقابل يواصل ميلان مفاوضاته مع البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلير لاعب كلوب بروج البلجيكي مفضلا إياه على الأرجنتيني.

بينما كشفت تقارير سابقة أن ديبالا ربما يكون بديل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد حال رحيل البرتغالي.

ديبالا انتهى تعاقده مع يوفنتوس وأصبح لاعبا حرا.

وشارك الأرجنتيني مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

اقرأ أيضا

مصطفى محمد يقترب من فرنسا

تحديد سعر إبراهيم عادل

حقيقة اهتمام بيراميدز بضم كهربا

التعليق الأول من رونالدو حول مستقبله