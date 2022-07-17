يانكون: أصبحت جزء من أسرة الأهلي.. ومكانة الشناوي ستظل ثابتة

الأحد، 17 يوليه 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي

شدد ميشيل يانكون المشرف على الحراس في ناشئي الأهلي على أن مكانة محمد الشناوي ستظل ثابتة رغم تراجع مستواه، مشيرا إلى أنه يسع لنقل خبراته للحراس الشباب.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تكليف ميشيل يانكون بالإشراف بتدريب حراس المرمى في قطاع الناشئين بعد تواجد باولو لوبو في منصب مدرب حراس مرمى الفريق الأول.

وقال ميشيل يانكون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "تجربتي مع الأهلي استثنائية، لم أتخيل أبدا أن نصل لكل هذه المكاسب ونلعب عديد النهائيات في دوري أبطال إفريقيا وهذا شيء رائع".

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وأضاف "ألاحظ حب الجماهير لي، إنها علاقة حب ليس لها تفسير ولكنها مشاعر من القلب ولكنهم دعموني في كل تصرفاتي ومن أهم أسباب سعادتي هنا أن ألقى الحب والاحترام من الجميع".

وتابع "رئيس النادي أخبرني برغبته في تواجدي مع قطاع الناشئين حيث هناك عديد الحراس الناشئين الذين سانقل لهم خبرتي لإعداد حراس جيدين للمستقبل، لدي نفس الرغبة والشغف لعمل كل شيء مع قطاع الناشئين".

وواصل "محمود الخطيب هو من أبلغني بقرار رحيلي عن منصب مدرب حراس الفريق الأول، وقال لي أنني أصبحت جزء من أسرة النادي ولذلك أصر على بقائي وعلاقتي جيدة به وبالجميع في النادي وبمسؤولي قطاع الناشئين في النادي الآن".

واستكمل "العلاقة الشخصية تلعب دور هام في أداء مهمتي وفي نفس الوقت تطوير أداء الحراس والخطيب أبلغني انني جزء من هذه الأسرة، علاقتي قوية بحراس الفريق الأول في الأهلي وما زالت جيدة".

وأردف "لدينا مجموعة من الحراس الرائعين في فئات الشباب وسيفيدون الفريق الأول مستقبلا".

واستطرد "الشناوي سيبقى من أفضل حراس إفريقيا، من الطبيعي أن تحدث بعض الكبوات ولكنه يقدم خدماته بشكل رائع للأهلي فهو لاعب جاد للغاية وله مكانه الثابت".

وأتم برسالة إلى جماهير الأهلي "أود أن أشكرهم كثيرا على دعمهم الدائم، لدينا هدف مشترك وهو الفريق وكلنا نعمل من أجله".

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