قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وحازم والمثلوثي أمام غزل المحلة.. وغياب عمر السعيد وروقا

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق التي تواجه غزل المحلة في الدوري المصري.

ويحل بطل الدوري ضيفا على زعيم الفلاحين في الجولة 25 من المسابقة على ملعب المحلة.

وشهدت القائمة عودة كل من: محمود علاء وحازم إمام وحمزة المثلوثي عقب تعافيهم من الإصابة، وأيضا أيمن حفني بعدما غاب عن المباراة السابقة لأسباب فنية.

فيما يغيب محمد أشرف "روقا" ومحمد عبد الشافي وسيف فاروق جعفر وعمر السعيد، واستمر أيضا غياب محمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسيه.

فيما تواجد محمد نديم الحارس الشاب في قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

وانتصر الزمالك في مواجهته الأخيرة بالدوري على المقاولون العرب بهدف دون رد.

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