تقرير: الهلال يرفض رحيل الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الهلال بالفوز على الاتحاد في الدوري السعودي

يتمسك الهلال ببقاء نجمه البرازيلي ماتيوس بيريرا ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وكان بيريرا قد انضم للهلال الصيف الماضي، قادما من ويست بروميتش الإنجليزي مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة الهلال ترفض رحيل اللاعب الذي يلقى اهتماما من أندية عدة تسعى إلى شراء عقده.

أخبار متعلقة
كرة يد - طارق محروس مديرا فنيا لـ النور السعودي هدف ريال مدريد وبايرن.. رومانو: باريس سان جيرمان حسم صفقة المستقبل أمم إفريقيا لـ كرة اليد - عودة من بعيد.. تونس تبلغ نصف النهائي وتصل كأس العالم تلاعب أم اعتراض؟ أسوأ ركلات ترجيحية في تاريخ كرة القدم

وشددت على أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ترغب في بقاء بيريرا حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2026.

وأضاف التقرير أن ماتيوس بيريرا سيكون على رأس قائمة الهلال التي ستخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في مدينة برمنجهام الإنجليزية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقيه عددا من العروض الأوروبية.

وشارك بيريرا مع الهلال خلال 34 مباراة بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع 15 آخرين.

وحصل صانع الألعاب البرازيلي مع الهلال على دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

طالع أيضا

موقف الأهلي من مهاجم الباطن السعودي

نوتنجهام فورست يعلن صفقته السابعة

ريال مدريد يرفض عرضا من نيوكاسل لضم أسينسيو

موقف ناثان أكي من الانتقال إلى تشيلسي

الهلال السعوي ماثيوس بيريرا
نرشح لكم
منتخب الشباب: اتحاد جدة ينفي هروب نور الدين البحار حجازي يقود التشكيلة المثالية للدوري السعودي موسم 2021-2022 حسام البدري لـ في الجول: الأهلي سبب شهرتي.. وهدفي البطولات مع وفاق سطيف وفاق سطيف يعلن تعاقده مع حسام البدري اسمعوا زئيرهن.. سيدات المغرب أول منتخب عربي في تاريخ كأس العالم حسام البدري: وصلت لـ الجزائر لإتمام تعاقدي مع وفاق سطيف.. وسندعم الفريق بالصفقات وفاق سطيف يعلن وصول حسام البدري لقيادة الفريق حسام البدري لـ في الجول: أسافر الجزائر لإتمام التعاقد مع وفاق سطيف
أخر الأخبار
الرحلة مستمرة حتى 2025.. محرز يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الهلال يرفض رحيل الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي 15 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - طارق محروس مديرا فنيا لـ النور السعودي 35 دقيقة | كرة يد
هدف ريال مدريد وبايرن.. رومانو: باريس سان جيرمان حسم صفقة المستقبل 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تلاعب أم اعتراض؟ أسوأ ركلات ترجيحية في تاريخ كرة القدم 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - عودة من بعيد.. تونس تبلغ نصف النهائي وتصل كأس العالم ساعة | كرة يد
صلاح يسجل.. ليفربول ينتصر على كريستال بالاس وديا ساعة | الدوري الإنجليزي
مازال قلبه ينبض بالإبداع.. إريكسن إلى مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي