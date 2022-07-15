تقرير: الهلال يرفض رحيل الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي

يتمسك الهلال ببقاء نجمه البرازيلي ماتيوس بيريرا ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

ماثيوس بيريرا النادي : الهلال الهلال

وكان بيريرا قد انضم للهلال الصيف الماضي، قادما من ويست بروميتش الإنجليزي مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة الهلال ترفض رحيل اللاعب الذي يلقى اهتماما من أندية عدة تسعى إلى شراء عقده.

وشددت على أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ترغب في بقاء بيريرا حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2026.

وأضاف التقرير أن ماتيوس بيريرا سيكون على رأس قائمة الهلال التي ستخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في مدينة برمنجهام الإنجليزية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقيه عددا من العروض الأوروبية.

وشارك بيريرا مع الهلال خلال 34 مباراة بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع 15 آخرين.

وحصل صانع الألعاب البرازيلي مع الهلال على دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

طالع أيضا

موقف الأهلي من مهاجم الباطن السعودي

نوتنجهام فورست يعلن صفقته السابعة

ريال مدريد يرفض عرضا من نيوكاسل لضم أسينسيو

موقف ناثان أكي من الانتقال إلى تشيلسي