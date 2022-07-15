كرة يد - طارق محروس مديرا فنيا لـ النور السعودي

أعلن نادي النور السعودي لكرة اليد تعاقده مع طارق محروس المدير الفني السابق ليد الأهلي، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال محروس: "سابدأ مشواري مع الفريق السعودي بداية من أول أغسطس المقبل، وأجري حاليا التحضير للاستعداد للموسم الجديد".

وأضاف "ندرس إمكانية المشاركة في البطولة العربية التي ستستضيفها تونس ويتأهل بطلها للمشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل".

وأكمل "أحاول جاهدا تحقيق البطولات مع فريق النور ليكون دائما في المكانة التي يستحقها".

أهلا " بالكابتن طارق محروس مدربا " للفريق الأول لكرة اليد 🖤🧡💚 pic.twitter.com/DUUNsYJbVW — نادي النور السعودي (@AlNoor_SC) July 15, 2022

ويشهد الجهاز الفني لمحروس انضمام مخطط أحمال دنماركي، وذلك في إطار خطة الاهتمام بالجوانب البدنية للاعبين.

خاض طارق محروس العديد من التجارب التدريبية المهمة أبرزها الأهلي واتحاد الشرطة وحقق معهما عديد الألقاب، وحصد مع منتخب مصر للشباب على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2019.

طالع أيضا

موقف الأهلي من مهاجم الباطن السعودي

نوتنجهام فورست يعلن صفقته السابعة

ريال مدريد يرفض عرضا من نيوكاسل لضم أسينسيو

موقف ناثان أكي من الانتقال إلى تشيلسي