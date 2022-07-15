هدف ريال مدريد وبايرن.. رومانو: باريس سان جيرمان حسم صفقة المستقبل

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

هوجو إيكتيكي لاعب ريمس الفرنسي

حسم باريس سان جيرمان صفقة التعاقد مع أحد الأسماء الواعدة في الكرة الفرنسية والأوروبية بحسب فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات.

ودخل هوجو إيكتيكي لاعب ريمس الفرنسي دائرة اهتمامات الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح رومانو أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع ريمس بشأن ضم المهاجم الشاب مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى متغيرات.

أخبار متعلقة
تلاعب أم اعتراض؟ أسوأ ركلات ترجيحية في تاريخ كرة القدم أمم إفريقيا لـ كرة اليد - عودة من بعيد.. تونس تبلغ نصف النهائي وتصل كأس العالم مازال قلبه ينبض بالإبداع.. إريكسن إلى مانشستر يونايتد صلاح يسجل.. ليفربول ينتصر على كريستال بالاس وديا

وأضاف أن إيكتيكي سيخضع للكشف الطبي قريبا قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي لنادي العاصمة الفرنسية.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن أندية باريس سان جيرمان، وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، مهتمة بضم المهاجم الشاب.

وأشارت إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

ويجيد إيكتيكي البالغ من العمر 20 عاما اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر.

وشارك مع فريقه في الموسم الماضي في 26 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

طالع أيضا

موقف الأهلي من مهاجم الباطن السعودي

نوتنجهام فورست يعلن صفقته السابعة

ريال مدريد يرفض عرضا من نيوكاسل لضم أسينسيو

موقف ناثان أكي من الانتقال إلى تشيلسي

هوجو إيكتيكي لاعب ريمس الفرنسي باريس سان جيرمان ريال مدريد
نرشح لكم
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة ثلاثي ليفربول.. وموقف جوتا من مواجهة سيتي صلاح يسجل.. ليفربول ينتصر على كريستال بالاس وديا مازال قلبه ينبض بالإبداع.. إريكسن إلى مانشستر يونايتد الأول من كثير.. صلاح يسجل هدفا ضد كريستال بالاس بطريقته المعتادة تين هاج: واجهنا خصما تكتل دفاعيا بقوة.. ولكن رد فعلنا كان جيدا رباعية جديدة.. يونايتد ينتصر في وديته الثانية على ميلبورن فيكتوري الأسترالي تقرير: انتهى وقت التكهنات.. جنابري يوافق على التجديد لـ بايرن أس: شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو
أخر الأخبار
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة ثلاثي ليفربول.. وموقف جوتا من مواجهة سيتي 52 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وحازم والمثلوثي أمام غزل المحلة.. وغياب عمر السعيد وروقا 14 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم في نادي الزمالك 24 دقيقة | الكرة المصرية
الرحلة مستمرة حتى 2025.. محرز يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الهلال يرفض رحيل الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي 47 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - طارق محروس مديرا فنيا لـ النور السعودي ساعة | كرة يد
هدف ريال مدريد وبايرن.. رومانو: باريس سان جيرمان حسم صفقة المستقبل ساعة | الكرة الأوروبية
تلاعب أم اعتراض؟ أسوأ ركلات ترجيحية في تاريخ كرة القدم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي