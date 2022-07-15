هدف ريال مدريد وبايرن.. رومانو: باريس سان جيرمان حسم صفقة المستقبل

حسم باريس سان جيرمان صفقة التعاقد مع أحد الأسماء الواعدة في الكرة الفرنسية والأوروبية بحسب فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات.

ودخل هوجو إيكتيكي لاعب ريمس الفرنسي دائرة اهتمامات الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح رومانو أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع ريمس بشأن ضم المهاجم الشاب مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى متغيرات.

وأضاف أن إيكتيكي سيخضع للكشف الطبي قريبا قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي لنادي العاصمة الفرنسية.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن أندية باريس سان جيرمان، وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، مهتمة بضم المهاجم الشاب.

وأشارت إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

ويجيد إيكتيكي البالغ من العمر 20 عاما اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر.

وشارك مع فريقه في الموسم الماضي في 26 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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