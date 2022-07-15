أمم إفريقيا لـ كرة اليد - عودة من بعيد.. تونس تبلغ نصف النهائي وتصل كأس العالم

عاد منتخب تونس لـ كرة اليد من بعيد وفاز أمام الكونغو الديمقراطية ليتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.

وللمرة الـ15 في تاريخهم، ضمن نسور قارطاج مقعدهم في كأس العالم لـ كرة اليد 2023 المقام في بولندا والسويد.

ولجأ منتخب تونس للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة (31-31).

وتمكّن منتخب تونس من إحراز 9 نقاط في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني لمعادلة النتيجة.

وقد وصل نسور قرطاج إلى تلك المرحلة بعد تصدر المجموعة الثالثة.

فيما تأهلت الكونغو الديمقراطية بعدما لعبت الحسابات لصالحها في المجموعة الرابعة.

وتستعد تونس لاقتناص لقبها الحادي العشر في البطولة الإفريقية بعد بلوغ الدور قبل الأخير.

وتنتظر تونس الفائز من مواجهة مصر والجزائر لملاقته في نصف نهائي البطولة.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وتقام البطولة في مصر على صالتي 6 أكتوبر الدولية وحسن مصطفى خلال الفترة ما بين 11 إلى 18 يوليو.

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