"عادت اللعبة الجميلة".. رافينيا: التواجد في برشلونة حلم الطفولة

اعترف رافيينا لاعب برشلونة الجديد أن التواجد في النادي الكتالوني هو حلم من أحلام طفولته.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

ووقع رافيينا مع برشلونة منذ أيام بعقد مستمر حتى 2027 خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح رافيينا في مؤتمر تقديمة لاعبا للفريق عن رغبته في التواجد في برشلونة، قائلا: "هذا حلم الطفولة".

وتابع "لكثير من الذين مروا هنا وصنعوا الكثير من التاريخ قدوة لي، إذا كان بإمكاني أن أفعل نصف ما فعلوه هنا، فسأفعل الكثير".

واختتم رافيينا "سأبذل قصارى جهدي لجعل برشلونة، برشلونة الذي نعرفه مرة أخرى".

"عادت اللعبة الجميلة"، هكذا وصف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة التعاقد مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.

وتحدث لابورتا في مؤتمر تقديم اللاعب، إذ قال: "مثير للغاية أنّ في كل العصور الذهبية للنادي لطالما كان هناك لاعب برازيلي، انضمام رافيينا يذكرنا بالملحمة التاريخية للبرازيلين في هذا النادي".

وأضاف "نحن الآن حصلنا على عصا تاريخنا، لإعادة الاتصال بالسحر، لقد عادت اللعبة الجميلة".

وأتم "تشافي أصر كثيرا للتوقيع مع رافيينا،و نحن ممتنون جدًا لك لرغبته في الانضمام لـ برشلونة، لقد كان هذا أمرًا أساسيًا".

رافيينا هو الصفقة الثالثة للبلاوجرانا هذا الموسم، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

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