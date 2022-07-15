أمم إفريقيا لـ كرة يد - إلى كأس العالم.. المغرب يفوز على غينيا ويبلغ نصف النهائي

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

مصر والمغرب يد

تأهل منتخب المغرب لـ كرة اليد إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز أمام منتخب غينيا.

وللمرة الثامنة في تاريخهم، ضمن منتخب المغرب مقعده في كأس العالم لـ كرة اليد 2023 المقام في بولندا والسويد.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى ضمن منافسات دور النصف النهائي من المسابقة.

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وتقدم منتخب المغرب منذ البداية وأنهى اشوط الأول بفارق نقطة وحيدة 14-13.

وواصل التقدم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 28-24.

وقد وصل أسود الأطلس إلى تلك المرحلة بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 34-28 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بينما منتخب غينيا بعد الفوز على الجزائر 28-22 وتصدر المجموعة الثانية.

ويسعى أسود الأطلس لاقتناص لقبهم الأول في البطولة الإفريقية، إذ كان أفضل إنجاز حققه الوصول إلى نصف النهائي أربعة مرات.

وينتظر المغرب الفائز من مباراة أنجولا وكيب فاردي لملاقته في نصف نهائي المسابقة.

وتقام البطولة في مصر على صالتي 6 أكتوبر الدولية وحسن مصطفى خلال الفترة ما بين 11 إلى 18 يوليو.

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