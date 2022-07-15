أس: شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

كريم بنزيما - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

ظهرت شكوك حول إمكانية لحاق كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد بمباراة الفريق أمام برشلونة خلال الفترة التحضيرية.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويجتمع ريال مدريد مع نظيره برشلونة في الـ24 من يوليو الجاري في مباراة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب "أس" الإسبانية فإن غياب بنزيمة عن الكلاسيكو يعود إلى انضمامه المتأخر الذي سيكون في الـ19 من الشهر ذاته أي قبل خمسة أيام فقط من المباراة.

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وأضافت الصحيفة أن بنزيما سيخوض ثلاث حصص تدريبية فقط أيام (20 و21 و22) قبل الكلاسيكو في لاس فيجاس، لذلك من المرجح أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق لن يخاطر بخصوص ذلك.

ويستعد فريق ريال مدريد للسفر إلى الولايات المتحدة الأيام المقبل ضمن خطط الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد في الـ 26 من الشهر الجاري بعد مباراة برشلونة بيومين.

ثم يخوض المباراة الأخيرة أمام يوفنتوس في الـ30 من الشهر قبل أن يعود لإسبانيا.

وينتظر المرينجي مباراة السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي 10 أغسطس المقبل.

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