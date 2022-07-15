توخيل عن عودة لوكاكو: من غير المرجح لكن هناك فرصة

أثار توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي الشكوك حول إمكانية عودة روميلو لوكاكو لاعب الفريق المعار إلى إنتر.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان تشيلسي

وعاد لوكاكو إلى إنتر حيث تألق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد 10 أشهر من رحيله عن النادي.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة "سكاي": "بالنظر إلى حقيقة أنه على سبيل الإعارة، هناك فرصة بالطبع، لكن لا أعرف إذا كان ذلك من المرجح أم لا".

وأضاف "قررنا مع المالكين أن نسمح له بالرحيل، هذه كانت رغبته لذا تركناه يذهب".

وأتم "أحضرنا الآن رحيم سترلينج، سيمنحنا الكثير من خيارات الهجوم حتى إذا لم نتعاقد مع لاعبين آخرين".

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن إنتر ميلان سيتكفل بكامل راتب لوكاكو، ووافق المهاجم البلجيكي على تخفيضه من 16 مليون يورو سنويا إلى 8 ملايين.

المهاجم صاحب الـ29 عاما كان انضم إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في عام 2020 مقابل 74 مليون يورو.

وخلال تلك الفترة سجل 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع الفريق وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي.

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