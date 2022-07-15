توخيل عن عودة لوكاكو: من غير المرجح لكن هناك فرصة

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو وتوماس توخيل

أثار توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي الشكوك حول إمكانية عودة روميلو لوكاكو لاعب الفريق المعار إلى إنتر.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

تشيلسي

وعاد لوكاكو إلى إنتر حيث تألق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد 10 أشهر من رحيله عن النادي.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة "سكاي": "بالنظر إلى حقيقة أنه على سبيل الإعارة، هناك فرصة بالطبع، لكن لا أعرف إذا كان ذلك من المرجح أم لا".

أخبار متعلقة
أثليتك: ناثان أكي لن ينتقل إلى تشيلسي توخيل ردا على إمكانية ضم رونالدو: أولوية تشيلسي حاليا تدعيم الدفاع سكاي: الكشف عن موعد الكشف الطبي لـ كوليبالي في تشيلسي أول صفقات المالك الجديد.. تشيلسي يضم ستيرلنج

وأضاف "قررنا مع المالكين أن نسمح له بالرحيل، هذه كانت رغبته لذا تركناه يذهب".

وأتم "أحضرنا الآن رحيم سترلينج، سيمنحنا الكثير من خيارات الهجوم حتى إذا لم نتعاقد مع لاعبين آخرين".

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن إنتر ميلان سيتكفل بكامل راتب لوكاكو، ووافق المهاجم البلجيكي على تخفيضه من 16 مليون يورو سنويا إلى 8 ملايين.

المهاجم صاحب الـ29 عاما كان انضم إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في عام 2020 مقابل 74 مليون يورو.

وخلال تلك الفترة سجل 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع الفريق وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي.

طالع أيضا

موقف الأهلي من مهاجم الباطن السعودي

نوتنجهام فورست يعلن صفقته السابعة

ريال مدريد يرفض عرضا من نيوكاسل لضم أسينسيو

موقف ناثان أكي من الانتقال إلى تشيلسي

روميلو لوكاكو تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقرير: انتهى وقت التكهنات.. جنابري يوافق على التجديد لـ بايرن أس: شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو أثليتك: لينجارد يفكر في عرض سعودي التدعيم مستمر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع حارس ويلز أثليتك: ناثان أكي لن ينتقل إلى تشيلسي سكاي: تمت الصفقة الثانية.. ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد من أياكس تقرير: فابريجاس يقترب من تحقيق حلم ناد إيطالي بالدرجة الثانية تقرير: سان جيرمان يرصد موهبة جديدة من الدوري البرتغالي
أخر الأخبار
تقرير: انتهى وقت التكهنات.. جنابري يوافق على التجديد لـ بايرن 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أس: شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
توخيل عن عودة لوكاكو: من غير المرجح لكن هناك فرصة ساعة | الكرة الأوروبية
أثليتك: لينجارد يفكر في عرض سعودي ساعة | الدوري الإنجليزي
التدعيم مستمر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع حارس ويلز 2 ساعة | ميركاتو
مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 2 ساعة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يرفض عرض نيوكاسل من أجل أسينسيو 2 ساعة | ميركاتو
أثليتك: ناثان أكي لن ينتقل إلى تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي 4 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي