التشكيل - عمرو مرعي يقود المصري.. وشكري نجيب يجاور بهيج في هجوم فاركو

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف عمرو مرعي القاتل في بيراميدز

يقود عمرو مرعي هجوم المصري ويبدأ عمرو عبد الفتاح "عموري" كظهير أيسر في مواجهة فاركو في الجولة 24 من الدوري المصري.

بينما يبدأ شكري نجيب ويجاوره علي بهيج في هجوم فاركو.

وجاء تشكيل المصري:

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حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – أحمد علاء – عموري

الوسط: فريد شوقي – حجاج عويس

أمامها: محمد جريندو – إلياس الجلاصي – حسن علي

الهجوم: عمرو مرعي

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى - رامي صبري - جابر كامل

خط الوسط : عزمي غوما - أحمد البحراوي - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - جيفرسون إينكادا

خط الهجوم : شكري نجيب - علي بهيج

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 30 نقطة في المركز الثامن.

بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.

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