لتعويض رحيل رينا.. لاتسيو يضم لويس ماكسيميانو

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

لويس ماكسيميانو

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي ضم لويس ماكسيميانو قادما من غرناطة الإسباني لمدة 5 مواسم.

وبحسب التقارير فأن الحارس البرتغالي انضم لصفوف نسور العاصمة الإيطالية مقابل 10 ملايين يورو.

ماكسيميانو بدأ مسيرته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي وتدرج في صفوفه حتى الفريق الأول بين 2012 وحتى 2021.

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وحصد مع الفريق الأول لقب الدوري البرتغالي موسم 2020-21 وكذلك لقب كأس الدوري البرتغالي ثم كأس السوبر البرتغالي.

كما توج بلقب أوروبا تحت 17 عاما في 2016 رفقة منتخب البرتغال.

وفي الموسم الماضي انضم من صفوف أسود لشبونة إلى غرناطة مقابل 4.5 ملايين يورو.

وخاض بقميص الفريق الأندلسي خاض 35 مباراة في جميع المسابقات واستقبل 55 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

ورحل الإسباني المخضرم بيبي رينا عن لاتسيو وانضم لصفوف فياريال الإسباني، فيما ارتبط اسم الألباني توماس ستراكوشا بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صفقة جديدة لتدعيم كتيبة ماوريسيو ساري بعد ضم: ماريو جيلا وأليسيو رومانيولي وماتيو كانشيليري وماركوس أنطونيو ونيكولو كاسالي.

ويعزز ماكسيميانو قائمة النسور إذ يشارك الفريق في الدوري الأوروبي الموسم المقبل عقب احتلال المركز الخامس الموسم المنقضي.

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