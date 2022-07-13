التشكيل - النبريص يعوض غياب الشامي في الإسماعيلي.. وعمر صلاح يحرس مرمى سموحة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف عبد الرحمن مجدي في شباك سموحة - الصور من حساب الإسماعيلي

يبدأ الفلسطيني الشاب خالد النبريص مهاجم الإسماعيلي أساسيا لأول مرة في الدوري لتعويض غياب محمد الشامي أمام سموحة.

ويستضيف الإسماعيلي فريق سموحة ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

ويغيب الشامي بسبب تراكم البطاقات الصفراء بينما يحرس محمد فوزي عرين الدراويش.

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أما سموحة فيقود هجومه كل من مروان حمدي وصديق أوجولا بينما يحرس مرماه عمر صلاح بسبب غياب الهاني سليمان للإصابة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد دسوقي

الوسط: محمد بيومي - محمد مخلوف - عمر الوحش - أحمد مدبولي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - خالد النبريص

أما تشكيل سموحة تحت قيادة عبد الحميد بسيوني فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: رجب نبيل - أحمد حكم - خالد عبد الفتاح - شريف رضا

الوسط: محمد كناريا - عبد الكبير الوادي - مصطفى الخواجة - حسين فيصل

الهجوم: مروان حمدي - صديق أوجولا

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