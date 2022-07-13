خدعة بدائية نجحت في تأمينه.. رافينيا يصل إلى برشلونة

وصل البرازيلي رافينيا إلى برشلونة لإكمال انتقاله إلى النادي الإسباني بعد أن يخضع للكشف الطبي.

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وأعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء إتمام اتفاقه مع ليدز يونايتد على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

ولجأ نادي برشلونة إلى خدعة بسيطة من أجل تأمين لاعبه الجديد فور وصوله.

واستعان برشلونة بأحد الأشخاص يشبه كثيرا رافينيا.

وارتدى اللاعب ملابس تشبه الملابس الذي يرتديها رافينيا مع وضع نظارة وقبعة، لتتجمع حوله الصحافة ووسائل الإعلام والجمهور.

وفي الوقت ذاته كان رافينيا يسير وحيدا في طريق آخر بعد خروجه من الطائرة دون أن يلاحظه أحد.

وفور وصوله إلى برشلونة نشر رافينيا فيديو به رسالة إلى جمهور ناديه قائلا: "أنا هنا الآن في برشلونة".

وسيوقع رافينيا على عقد يمتد مع برشلونة حتى عام 2027.

تقارير عديدة أوضحت يوم الثلاثاء أن ليدز وافق على عرض برشلونة لانتقال رافينيا مقابل 58 مليون يورو بالإضافة لتسعة ملايين أخرى كحوافز.

وأصبح رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

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