غرزتان في رأس روقا بعد إصابته أمام المقاولون

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 14:39

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أشرف روقا

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد أشرف “روقا” لاعب وسط الأبيض، خلال لقاء المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن “روقا” تعرض للإصابة بالرأس خلال أحداث اللقاء نتيجة كرة مشتركة مع أحد اللاعبين.

وتم عمل الإسعافات الأولية للاعب داخل الملعب لإيقاف نزيف الدم واستكمل المباراة حتي خروجه.

وأشار أسامة إلى أن اللاعب احتاج لخياطة من غرزتين بموضع الجرح بالتحديد في فروة الرأس،عقب انتهاء المباراة.

وأضاف أن روقا سيخضع لفحوصات طبية على هامش تدريب اليوم للاطمئنان على إصابته، مؤكدا أنه سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة المقررة إقامتها مساء يوم السبت المقبل بملعب المحلة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدف دون رد سجله المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

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