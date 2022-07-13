جناح برشلونة يخرج في إعارة جديدة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

شعار برشلونة

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء إعارة لاعبه فرانسيسكو ترينكاو إلى سبورتينج لشبونة.

وأفاد النادي في بيان "اتفاق بشأن إعارة ترينكاو إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي حتى نهاية الموسم الحالي".

وأوضح البيان "الاتفاق ينص على خيار الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة".

أخبار متعلقة
لابورتا يعلن حسم موقف عثمان ديمبيلي مجلس الشيوخ الفرنسي: لا علاقة لجماهير ليفربول بفوضى نهائي دوري الأبطال نهاية سعيدة للمسلسل.. برشلونة يعلن ضم رافينيا رحيم ستيرلنج يعلن رحيله من مانشستر سيتي

البالغ من العمر 22 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2020 من سبورتنج براجا.

وشارك ترينكاو في 42 مباراة بأول مواسمه مع الفريق الكتالوني.

وسجل البرتغالي ثلاثة أهداف وصنع هدفين في موسمه الوحيد مع برشلونة.

إذ خرج للإعارة في صفوف ولفرهامبتون الموسم الماضي.

قبل ساعات، أعلن برشلونة إتمام اتفاقه مع ليدز يونايتد على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

وأصبح رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

اقرأ أيضا:

ماذا قال سواريش بعد الفوز على فيوتشر

تصريحات علي ماهر بعد الخسارة من الأهلي

رسالة قوية من فيتوريا لجمهور مصر

البدري يعود للتدريب في الجزائر

برشلونة فرانشيسكو ترينكاو سبورتنج لشبونة
نرشح لكم
لابورتا يعلن حسم موقف عثمان ديمبيلي رحيم ستيرلنج يعلن رحيله من مانشستر سيتي نهاية سعيدة للمسلسل.. برشلونة يعلن ضم رافينيا تقارير: برشلونة يقدم أحدث عروضه لضم ليفاندوفسكي لاعب وست هام ينضم إلى العين الإماراتي خبر في الجول - الأهلي يستقر على استمرار بدر بانون بعد تعثر انتقاله إلى قطر دي مارزيو: الاتفاق تم.. كوليبالي إلى تشيلسي من نابولي بعد خيسيه.. أنقرة جوتشو يضم كيكو ماكيدا
أخر الأخبار
غرزتان في رأس روقا بعد إصابته أمام المقاولون 51 دقيقة | الكرة المصرية
جناح برشلونة يخرج في إعارة جديدة 53 دقيقة | ميركاتو
مجلس الشيوخ الفرنسي: لا علاقة لجماهير ليفربول بفوضى نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
لابورتا يعلن حسم موقف عثمان ديمبيلي ساعة | الكرة الأوروبية
فيتوريا يحدد الموعد المبدئي لوصوله إلى مصر ساعة | الكرة المصرية
رحيم ستيرلنج يعلن رحيله من مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نهاية سعيدة للمسلسل.. برشلونة يعلن ضم رافينيا 2 ساعة | ميركاتو
تقارير: برشلونة يقدم أحدث عروضه لضم ليفاندوفسكي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط