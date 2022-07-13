جناح برشلونة يخرج في إعارة جديدة

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء إعارة لاعبه فرانسيسكو ترينكاو إلى سبورتينج لشبونة.

وأفاد النادي في بيان "اتفاق بشأن إعارة ترينكاو إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي حتى نهاية الموسم الحالي".

وأوضح البيان "الاتفاق ينص على خيار الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة".

É hora de brilhares de Leão ao peito ✨🦁 Bem-vindo, Trincão ✍️ #EuSouSporting pic.twitter.com/ydeDrfWqTJ — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 13, 2022

البالغ من العمر 22 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2020 من سبورتنج براجا.

وشارك ترينكاو في 42 مباراة بأول مواسمه مع الفريق الكتالوني.

وسجل البرتغالي ثلاثة أهداف وصنع هدفين في موسمه الوحيد مع برشلونة.

إذ خرج للإعارة في صفوف ولفرهامبتون الموسم الماضي.

قبل ساعات، أعلن برشلونة إتمام اتفاقه مع ليدز يونايتد على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

وأصبح رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

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