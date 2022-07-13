لابورتا يعلن حسم موقف عثمان ديمبيلي

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

احتفال عثمان ديمبيلي بهدف أوباميانج في الكلاسيكو

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة أن لاعبه عثمان ديمبيلي سيستمر مع الفريق الموسم المقبل.

عقد ديمبيلي مع البلوجرانا انتهى بنهاية الشهر الماضي ويحق له التوقيع مع أي فرق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "هذا الأسبوع سوف نقدم ديمبيلي ورافينيا لجماهير برشلونة".

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قبل ساعات، أعلن برشلونة إتمام اتفاقه مع ليدز يونايتد على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

وأصبح رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

قبل أسابيع، أوضحت جريدة سبورت رغبة تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في الإبقاء على ديمبيلي وطالب النادي بتقديم عرض جديد للفرنسي.

وواصلت بأن تشافي أبلغ ناديه بصعوبة التعاقد مع لاعب بإمكانيات ديمبيلي في الوقت الحالي خاصة مع تزايد أسعار انتقال اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

وكان ديمبيلي قد رفض جميع العروض السابقة التي تلقاها من برشلونة على مدار الموسم وفقا لإدارة الفريق.

المهاجم صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

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