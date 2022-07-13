نهاية سعيدة للمسلسل.. برشلونة يعلن ضم رافينيا

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء إتمام اتفاقه مع ليدز يونايتد على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

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تقارير عديدة أوضحت يوم الثلاثاء أن ليدز وافق على عرض برشلونة لانتقال رافينيا مقابل 58 مليون يورو بالإضافة لتسعة ملايين أخرى كحوافز.

وأفاد برشلونة في بيان: "توصل نادي برشلونة ونادي ليدز يونايتد إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال رافينيا، في انتظار اجتياز اللاعب للكشف الطبي".

وسيوقع رافينيا على عقد يمتد مع برشلونة حتى عام 2027.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصفقة ستكون مقابل 58 مليون يورو بالإضافة لسبعة ملايين أخرى كحوافز.

اتفاق مبدئي بشأن انضمام رفائيل دياس بيلولي "رافينيا" إلى نادي #برشلونة قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي، في انتظار اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية pic.twitter.com/7ePPG2ridO — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 13, 2022

وأصبح رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي.

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نهاية المسلسل

بدأ سوق الانتقالات برغبة برشلونة في ضم رافينيا لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق مع برشلونة لضم اللاعب صاحب الـ25 عاما.

وهنا ظهر أرسنال وتشيلسي لكن بدا أن الأخير أقرب لضم اللاعب من ليدز وفقا لعدة تقارير من شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية.

لكن فجأة ظهر برشلونة مجددا واستطاع التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب.

وغاب رافينيا عن رحلة ليدز إلى أستراليا لخوض الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وسجل رافينيا 17 هدفا وصنع 11 آخرين في 66 مباراة خاضها مع ليدز في كل البطولات.

وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي مع ليدز في صيف عام 2024 ولم يرغب في تجديد العقد.

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