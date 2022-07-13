تقارير: برشلونة يقدم أحدث عروضه لضم ليفاندوفسكي

قدم برشلونة عرضه الرابع إلى بايرن ميونيخ لضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حسب شبكة راديو مونت كارلو.

ليفاندوفسكي أعلن صراحة في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل من بايرن والانتقال إلى صفوف برشلونة.

وقدم برشلونة أحدث عروضه بقيمة 50 مليون يورو للفريق الألماني للحصول على صاحب الحذاء الذهبي في آخر موسمين.

الفريق الإسباني تقدم بثلاثة عروض سابقة تم رفضها بقيمة 30 ثم 32 ثم 40 مليون يورو مع الإضافات.

وسيكون مبلغ 50 يورو كافيا بحسب التقارير لإتمام الصفقة وهو السعر الذي طلبه بايرن ميونخ منذ البداية.

من جهتها، ذكرت جريدة بيلد الألمانية أن بايرن يريد 50 مليون يورو + 10 ملايين كإضافات، مقابل التخلي عن ليفا.

أما شبكة ريليفو الإسبانية فقالت إن برشلونة يريد إنهاء الصفقة بـ50 مليون يورو كإجمالي.

ليفاندوفسكي ظهر يوم الأربعاء في تدريبات بايرن استعدادا للموسم الجديد وانتظارا لحسم أمر رحيله.

برشلونة يهدف لإنهاء الصفقة قبل دخول باريس سان جيرمان، مع تأكيدات صحيفة "بيلد" الألمانية على أن الفريق الفرنسي مهتم بضم ليفاندوفسكي وسينتظر فشل المفاوضات مع الفريق الإسباني للدخول في الصفقة.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي ثالث صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

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