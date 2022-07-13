أرقام من فوز الزمالك على المقاولون.. هدف عبد المجيد يمنح فيريرا الفوز رقم 10

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد يحتفل بهدفه الأول مع الزمالك

نجح حسام عبد المجيد مدافع الزمالك في تسجيل أول أهدافه الرسمية بقميص الأبيض ليقوده للفوز على المقاولون العرب.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدف دون رد، في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام بعد فوز الزمالك على المقاولون.

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أصبح حسام عبد المجيد اللاعب العاشر الذي يسجل للزمالك في الدوري الموسم الحالي.

وسبق عبد المجيد 9 لاعبين في تسجيل الأهداف للزمالك في الدوري حتى الآن وهم:

أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

أشرف بنشرقي

مصطفى فتحي

محمد أوناجم

محمد عبد الغني

إمام عاشور

سيف الدين الجزيري

شيكابالا

كذلك يعد حسام عبد المجيد هو ثاني لاعب من خط دفاع الزمالك بالكامل نجح في تسجيل الأهداف خلال الدوري.

وذلك بعد زميله المدافع محمد عبد الغني. في ظل عدم تسجيل محمود علاء أو محمود الونش للأهداف في الدوري حتى الآن.

ولم يسجل أيضا أي لاعب سواء في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر للزمالك.

الفوز الثالث على التوالي

حقق الزمالك الانتصار الثالث على التوالي في الدوري بعدما فاز على كل من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون.

وهي المرة الثالثة في الموسم الحالي التي يحقق في الزمالك الفوز 3 مرات متتالية في الدوري.

وتبقى أطول سلسلة انتصارات متتالية للزمالك في الدوري هذا الموسم بواقع 4 فوز أمام كل من فيوتشر والجونة وبيراميدز ومصر للمقاصة.

تصدي عواد

نجح محمد عواد حارس مرمى الزمالك في التصدي لأول ركلة جزاء له مع الأبيض في الدوري خلال الموسم الجاري، بعدما أنقذ الركلة أمام أحمد علي مهاجم المقاولون.

الفوز العاشر لـ فيريرا

وأخيرا حقق جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الفوز العاشر له مع الفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم.

وقاد المدرب البرتغالي الزمالك في 14 مباراة.. حقق الفوز في 10 وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

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